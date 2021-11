Historia płyty "Leonard Cohen. Wiemy, kim jest" sięga jeszcze 2018 roku. Kwartet ProForma nagrał wówczas 10 piosenek, ale jedna z dużych wytwórni wycofała się z wydania albumu. Zespół musiał wykupić gotowy materiał - zdecydował się na zbiórkę funduszy w jednym z serwisów crowdfundingowych.

Na wspierających projekt czekały takie nagrody, jak m.in. ekskluzywny koncert Kwartetu ProForma z Kazikiem Staszewskim, płyty z autografami czy lekcja muzyki z wybranym członkiem zespołu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kazik Staszewski: Nie jestem postacią ze spiżu INTERIA.PL

Zbiórka okazała się ogromnym sukcesem - zebrano aż 148% procent wymaganej kwoty 30 tysięcy złotych. W zbiórce wzięło udział prawie 200 wspierających, którzy łącznie wpłacili ponad 44 tys. zł.

Wydany 5 listopada album "Leonard Cohen. Wiemy, kim jest" zawiera 10 piosenek autorstwa kanadyjskiego poety i piosenkarza Leonarda Cohena w nowym tłumaczeniu Daniela Wyszogrodzkiego. Do współtworzenia projektu zespół zaprosił znane osobowości polskiej sceny rockowej: Arkadiusza Jakubika ("Oto jest"), Romana Kostrzewskiego ("Mój tajemny świat"), Tomasza "Titusa" Pukackiego z grupy Acid Drinkers ("Chcesz zrobić ciemniej") oraz Kazika Staszewskiego ("Prawie tak jak blues").

Wideo Kwartet ProForma - Prawie tak jak blues feat. Kazik Staszewski

Drugim singlem z płyty jest utwór "Mój tajemny świat", w którym zaśpiewał Roman Kostrzewski, niegdyś legendarny wokalista grupy Kat, obecnie stojący na czele własnego zespołu Kat & Roman Kostrzewski.

Wideo Kwartet ProForma - Mój tajemny świat feat. Roman Kostrzewski

To przeróbka przeboju "In My Secret Life" - oryginał pochodzi z wydanego w 2001 r. albumu "Ten New Songs". To wydawnictwo było wielkim sukcesem w Polsce - płyta pokryła się platyną.



Clip Leonard Cohen In My Secret Life

Współpraca Kwartetu ProForma z Kazikiem Staszewskim sięga 2012 r. Razem nagrali koncertowy album "Wiwisekcja" (z utworami m.in. Nicka Cave'a, Toma Waitsa i Kurta Weilla) oraz studyjną płytę "Tata Kazika kontra Hedora" do tekstów ojca Kazika, Stanisława Staszewskiego.