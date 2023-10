"Rolnik szuka żony" to jeden z hitów TVP (w 2022 r. średnia oglądalność wynosiła ponad 2,7 mln widzów, w poprzednich latach przekraczała nawet poziom 4 mln widzów). Obecnie stacja emituje 10. edycję programu, w którym rolnicy i rolniczki dokonują wyboru kandydatów, z którymi chcą spędzić miłe chwile.

Jednym z uczestników jest Waldemar, któremu w oko wyraźnie wpadła brunetka Ewa. "Oczarowała mnie, podtrzymuję, że jestem 'na tak'" - mówił przed kamerami po randce z Ewą.

Okazuje się, że kandydatka do jego serca od dłuższego czasu próbuje swoich sił w telewizji. Ewa Kryza już jako 12-latka po raz pierwszy stanęła na scenie. Przez dłuższy czas pobierała lekcje śpiewu. Uczestniczyła w wielu konkursach i festiwalach dla młodzieży.

W 2007 roku na festiwalu piosenki country w Rypinie zdobyła II miejsce - w ramach nagrody wystąpiła w Mrągowie. Trzy lata później Ewa dostała zaproszenie do programu "Szansa na sukces", w którym zaśpiewała utwór Zbigniewa Wodeckiego "To będzie raj". Bez wielkiego powodzenia próbowała swoich sił także w "Mam talent" i "Disco Star".

Na koncie ma single "Wszystko jest", "Wymyśliłam nas" i "Cisza" (autorem muzyki jest Kamil Mikuła z grupy Loka). Ten ostatni klip nakręcił nieżyjący już Yach Paszkiewicz, nazywany ojcem chrzestnym polskiego wideoklipu, pomysłodawca Festiwalu Wideoklipów Yach Film.

"Każdy z nas zna gorzkie uczucie rozstania z bliską, jeszcze do niedawna, osobą. Bijemy się wtedy z myślami czy podjęliśmy właściwą decyzję, a może postąpiliśmy zbyt pochopnie i powinniśmy dać sobie jeszcze jedną szansę" - czytamy w informacji o piosence.

"Panie Waldku, Ewka to jest parcie na szkło, to nie dziewczyna na gospodarstwo", "Pani Ewa robi to dla rozpoznawalności" - komentują widzowie "Rolnik szuka żony".

Na nieaktualizowanym od połowy 2017 r. profilu na Instagramie Ewa Kryza chwaliła się pierścionkiem zaręczynowym. Nie wiadomo, jak później potoczyło się jej życie prywatne.