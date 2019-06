Roky Erickson nie żyje. Lider grupy 13th Floor Elevators miał 71 lat

31 maja zmarł Roky Erickson, lider amerykańskiej grupy 13th Floor Elevators, jeden z pionierów rocka psychodelicznego.

Roky Erickson miał 71 lat /Amy E. Price /Getty Images

Amerykański wokalista, gitarzysta i kompozytor był współzałożycielem grupy 13th Floor Elevators, której początki sięgają połowy lat 60.

Roky Erickson miał problemy natury psychicznej - pod koniec lat 60. zdiagnozowano u niego schizofrenię paranoidalną. Wielokrotnie karierę muzyka przerywały pobyty w zamkniętych placówkach.

Erickson nagrał też kilkanaście solowych płyt oraz pod szyldem Roky Erickson and the Aliens i Roky Erickson and the Resurrectionists.

Ostatnim albumem Ericksona jest wydana w 2010 roku po 14-letniej przerwie płyta "True Love Cast Out All Evil".

15 lipca muzyk skończyłby 72 lata.