Roksana Węgiel w "Dance, dance, dance". "Są zachwyceni"

Roksana Węgiel jest jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Teraz sprawdzi się również jako tancerka w programie "Dance, dance, dance".

Roksana Węgiel nie zwalnia tempa i wciąż rozwija swoją karierę AKPA

Roksana Węgiel jest laureatką Eurowizji Junior 2018 z piosenką "Anyone I Want to Be".



Dzięki wygranej w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids", została wybrana reprezentantką Polski na konkursie eurowizyjnym. W czerwcu 2019 roku ukazała się płyta wokalistki pt. "Roksana Węgiel". Od tego czasu jej kariera rozwija się w zawrotnym tempie.



W tym roku fani będą mogli oglądać ją w programie TVP2 "Dance, dance, dance". "Produkcja programu jest zachwycona z angażu Roksany. Bardzo im na niej zależało. Ona ma wierne grono fanów, które na pewno ruszy przed telewizory i podniesie słupki oglądalności" - zdradził informator w rozmowie z "Faktem".



Jak donosi portal, nastolatka ma już pierwsze treningi za sobą. "Ona zgodziła się na ten program, bo chce podnieść swoje umiejętności taneczne, które później wykorzysta na swoich koncertach. Jest na dobrej drodze by dojść w programie bardzo daleko" - mówi informator.

Oprócz niej na parkiecie pojawią się również: aktorka Anna Matysiak, piosenkarz Stanisław Karpiel-Bułecka, a także gwiazdy programu "Rolnik szuka żony" - Paweł Bodzianny i Marta Paszkin.