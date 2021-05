Roksana Węgiel szczerze o show-biznesie. "Niektórzy zadają się ze mną dla fejmu"

Roksana Węgiel w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" przyznała, że jej kariera ma swoje blaski i cienie. 16-letnia piosenkarka skarży się m.in. na fałszywe osoby w jej otoczeniu.

Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek młodego pokolenia. Popularność przyniosło jej zwycięstwo w "The Voice Kids" oraz sukces na Eurowizji Junior 2018, którą również wygrała.

W 2019 roku ukazał się jej debiutancki album "Roksana Węgiel", na którym znalazły się takie utwory jak: "Żyj", "Obiecuję" i "Anyone I Want To Be".

Obecnie 16-letnia Węgiel rozpoczęła pracę nad nowym materiałem. Jego zapowiedzią ma być singel "Korona". "To będzie totalnie nowa odsłona Roxie i ja nie mogę się już doczekać, aż będę mogła ją zaprezentować" - mówiła w "DDTVN".

W tej samej rozmowie Węgiel przyznała, że wciąż przez niektórych traktowana jest jak 12-latka. "6 lat to jest taki wiek, w którym jednak bardzo dużo rzeczy się zmienia i tak naprawdę z roku na rok jest inaczej" - tłumaczyła.

Piosenkarka przyznała też, że niektórzy ludzie chcą zadawać się z nią tylko ze względu na to, że jest popularna.



Roksana Węgiel kończy 15 lat 1 / 10 Szersza publiczność poznała Roksanę Węgiel na początku 2018 r., gdy pojawiła się w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids". Już od przesłuchań w ciemno Roksana robiła furorę. Zaśpiewała wtedy przebój "Halo" Beyonce. "Myślę, że ona w twoim wieku nie miała takiego głosu" - komplementowała uczestniczkę jurorka Edyta Górniak. Źródło: East News Autor: VIPHOTO udostępnij

"Wyczuwam trochę taki fałsz u niektórych osób, które się chcą po prostu ze mną zadawać dla fejmu. Staram się odcinać od takich ludzi. Mam tak naprawdę kilku najbliższych przyjaciół i to mi w zupełności wystarcza. Oczywiście jestem otwarta na nowe znajomości, ale z dystansem" - wytłumaczyła.

Węgiel przyznała też, że stara się nie przejmować hejtem w internecie, ale często jest go za dużo, aby całkowicie go zignorować. "W gorszych momentach w moim życiu to wszystko, co przeczytałam w internecie do mnie wracało" - mówiła.