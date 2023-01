Roksana Węgiel spotyka się z 26-latkiem? Tak skomentowała rewelacje internautów!

Roksana Węgiel jest jedną z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia ( posłuchaj! ). Na jej koncerty przybywają tysiące nastolatków, a w social mediach śledzi ją ponad 1,3 miliona osób! Wokalistka, po swoim zwycięstwie w "The Voice Kids" i Eurowizji Junior (zobacz!), szybko zyskała wielu wiernych fanów.

Reklama

Piosenkarka jest uwielbiana i bierze udział w wielu projektach. Już teraz wiadomo, że w dzień 18. urodzin Roxie (11 stycznia) ruszy pre-order jej najnowszego krążka, którego premiera wkrótce. Oznacza to, że 2023 rok będzie dla niej naprawdę bardzo aktywny zawodowo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Earth Festival Uniejów 2021: Jak Roksana Węgiel dba o środowisko? INTERIA

Roksana Węgiel ma chłopaka. Pokazała go na Instagramie!

Podczas niedawnej sesji pytań i odpowiedzi jeden z fanów Roxie spytał wprost: "Szukasz męża?".

Na to Roksana odpowiedziała: "Już znalazłam" zamieszczając zdjęcie pod choinką. Na fotografii zadbała o anonimowość swojego partnera przycinając zdjęcie tak, by nie było widać jego twarzy.

Zdjęcie Ostatnie wpisy z profilu Roxie Węgiel / Instagram @roxie_wegiel / materiał zewnętrzny

Na fotografii było jednak widać buty chłopaka, a wprawne oczy obserwatorów zwróciły uwagę na to, do kogo mogą należeć. Na tej podstawie internauci szybko orzekli, że wybrankiem Roxie jest 26-letni Kevin Mglej (kompozytor piosenek dla m.in. Roksany Węgiel, Julii Żugaj, Viki Gabor i Justyny Steczkowskiej). To właśnie w jego towarzystwie i wokalisty Jeremiego Sikorskiego nastoletnia gwiazda spędzała pierwszy dzień 2023 roku.

Kevin Mglej odpowiada fanom Roksany Węgiel

Zdjęcie Kevin Mglej zamieścił "kilka faktów o sobie" / Instagram @kevinmglej / materiał zewnętrzny

Na śledztwo internautów postanowiła zareagować też sama Roxie Węgiel, decydując się na krótki i wyjaśniający sprawę komentarz.



"No błagam was... Konrad robił nam zdjęcie, stąd oznaczenie w poście" - podkreśliła.

Instagram Post Rozwiń

"Mam wspaniałą dziewczynę (czy tam partnerkę, bo poważniej brzmi), cudownych przyjaciół i... pierwszą złotą płytę" - pisał Mglej w połowie grudnia 2022 r., gdy świętował swoje 26. urodziny.



Instagram Post Rozwiń

Czytaj też: