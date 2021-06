Roksana Węgiel przeszła metamorfozę. "Na spontanie albo wcale”

Roksana Węgiel postawiła na śmiałą metamorfozę. W tej fryzurze jest nie do poznania!

Szersza publiczność poznała Roksanę Węgiel dzięki pierwszej edycji "The Voice Kids". Jesienią 2017 r. 12-letnia wówczas wokalistka pojawiła się w programie TVP2.



Podczas przesłuchań w ciemno zachwyciła jurorów śpiewając przebój "Halo" Beyonce. Trafiła pod skrzydła Edyty Górniak, która doprowadziła ją do zwycięstwa w show.

We wrześniu 2018 r. - już po sukcesie pierwszych singli "Żyj" i "Obiecuję" - Roksana została wybrana reprezentantką Polski na Eurowizję Junior. W Mińsku na Białorusi w konkursie zaśpiewała piosenkę "Anyone I Want to Be", stając się pierwszą laureatką z naszego kraju.



W błyskawicznym tempie stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. W styczniu 2019 r. uzyskała nominację do nagrody Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku, a rok później również nominację w kategorii album roku - pop. Płyta "Roksana Węgiel" w marcu 2020 r. pokryła się platyną za sprzedaż ponad 30 tysięcy egzemplarzy, a status przebojów uzyskały piosenki "Żyj", "Anyone I Want to Be", "Lay Low", "Dobrze jest, jak jest".

Na początku czerwca 16-letnia piosenkarka wypuściła teledysk do nowego singla "Korona". Teraz zdecydowała się na spektakularną metamorfozę.



Na relacji na Instagramie pokazała się z różowymi pasemkami. "Proszę bardzo, oto nasze spontaniczne decyzje. Zobaczcie, różowe włosy. Czemu nie?" - napisała. "Na spontanie albo wcale" - stwierdziła na kolejny ujęciu.