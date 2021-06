Do sieci trafił właśnie teledysk Korona" Roksany Węgiel, jednej z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia.

Roksana Węgiel (z prawej) zaprosiła do teledysku "Korona" m.in. Oliwię Górniak (z lewej) /Natasza Młudzik/TVP /East News

Reklama

Kariera Roksany Węgiel rozwija się bardzo szybko, a młoda wokalistka ma już duże grono oddanych fanów.

Reklama

16-letnia piosenkarka właśnie wypuściła teledysk do nowego singla "Korona".

"Niesamowite, że w ciągu roku to słowo zyskało nowe, podwójne znaczenie. Nie usłyszymy tu jednak o pandemii, która przychodzi nam do głowy jako pierwsza i wszyscy jesteśmy tym tematem zmęczeni" - czytamy w zapowiedzi.

"To piosenka o wewnętrznej przemianie, niesłabnącej motywacji i sile, mimo coraz to nowych przeciwności. Być może manifest to za duże słowo, ale to zdecydowanie opowieść o tym, jak ważna jest relacja ze sobą, bez oglądania się na to co mówią i myślą o nas inni. Nie ma chyba nikogo kto by się nie zgodził, że wszystko co widzą i wiedzą o nas ludzie, to tylko mały kawałek, urywek całej historii" - tak wokalistka przedstawia nowy utwór.

Clip Roksana Węgiel Korona

Sprawdź tekst piosenki "Korona" w serwisie Tekściory.pl!

Autorami nagrania są: Monika Wydrzyńska (tekst), Roksana Węgiel (tekst), Piotr Walicki (tekst i muzyka).

Za teledysk odpowiada Reżyser Życia - Daniel Rusin.

"Mam wrażenie właśnie, że niektóre osoby cały czas myślą, że mam 12 lat. Czas bardzo szybko leci. 16 lat to jest taki wiek, w którym jednak bardzo dużo rzeczy się zmienia i tak naprawdę z roku na rok jest inaczej" - powiedziała Roksana Węgiel w "Dzień Dobry TVN".

W klipie obok wokalistki pojawiają się Oliwia Górniak (razem z Roxie w duecie wygrała program "Dance Dance Dance"), Paulina Górniak, Robert Wilk, Magda Gawęcka, Maria Jeleniewska, Julia Antoszkiewicz oraz tancerze Egurrola Dance Studio.

Roksana Węgiel na pokazie wiosennej ramówki TVP 1 / 6 Podczas pokazu wiosennej ramówki TVP na ściance i na scenie pojawiły się największe gwiazdy telewizji. Wśród nich była m.in. Roksana Węgiel. Źródło: AKPA Autor: Mieszko Piętka udostępnij

"Korona" to zarazem pierwsza piosenka wydana poza wytwórnią Universal. Pod koniec 2020 r. pojawiły się plotki o zerwaniu kontraktu przez jej rodziców. Te pogłoski dementowała wówczas firma, dodając że "toczą się rozmowy na temat podejścia obydwu stron do realizacji dalszych działań".

Instagram Post

Szersza publiczność poznała Roksanę Węgiel dzięki pierwszej edycji "The Voice Kids". Jesienią 2017 r. 12-letnia wówczas wokalistka pojawiła się w programie TVP2. Podczas przesłuchań w ciemno zachwyciła jurorów śpiewając przebój "Halo" Beyonce. Trafiła pod skrzydła Edyty Górniak, która doprowadziła ją do zwycięstwa w show.

Roksana Węgiel w walentynkowej stylizacji 1 / 5 Roksana Węgiel ostatnio pojawiła się w teledysku do piosenki "Kocham" Cleo. Źródło: AKPA udostępnij

We wrześniu 2018 r. - już po sukcesie pierwszych singli "Żyj" i "Obiecuję" - Roksana została wybrana reprezentantką Polski na Eurowizję Junior. W Mińsku na Białorusi w konkursie zaśpiewała piosenkę "Anyone I Want to Be", stając się pierwszą laureatką z naszego kraju.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel i jej początki w show-biznesie Interia.tv

W błyskawicznym tempie stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. W styczniu 2019 r. uzyskała nominację do nagrody Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku, a rok później również nominację w kategorii album roku - pop.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel o opiece nad swoim bratem Tymkiem INTERIA.PL

Płyta "Roksana Węgiel" w marcu 2020 r. pokryła się platyną za sprzedaż ponad 30 tysięcy egzemplarzy, a status przebojów uzyskały piosenki "Żyj", "Anyone I Want to Be", "Lay Low", "Dobrze jest, jak jest". Wersja deluxe została poszerzona o utwory "MVP", "True", "Half of My Heart" i "Cisza".