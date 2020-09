Roksana Węgiel o ateistach. "Życzę im, żeby się przekonali"

Roksana Węgiel szybko zyskała sławę w Polsce. Jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd młodego pokolenia. Nie boi się również publicznie wyrażać swojego zdania. Tym razem wdała się w dyskusję na temat ateizmu.

Roksana Węgiel dzięki wygranej w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids", została wybrana reprezentantką Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci.

Młoda wokalistka została laureatką Eurowizji Junior 2018 z piosenką "Anyone I Want to Be".

Debiutancki singel "Żyj" w serwisie YouTube wyświetlono ponad 15 milionów razy, a Roksana otrzymała za niego złotą płytę podczas gali Bestsellery Empiku 2018.



Jej kariera rozkręciła się błyskawicznie. Gra dużo koncertów i ma oddane grono fanów. Wydała również pierwszą płytę. Album "Roksana Węgiel" zawiera 13 utworów, a wśród nich takie przeboje, jak "Anyone I Want to Be", "Lay Low", "Żyj", czy "Obiecuję".



Limitowana edycja wydana w listopadzie 2019 r. została poszerzona o cztery premierowe piosenki: "MVP", "Half Of My Heart", "True" i "Cisza".



Powszechnie wiadomo, że Roksana Węgiel jest religijna. W jedynym z wywiadów powiedziała nam, że chodzi do kościoła co niedzielę. Podkreśliła, że chodzi tam dla Boga.



W ostatnim Q&A z fanami wdała się w dyskusję na temat religii i ateistów. "Życzę im, żeby się kiedyś przekonali, jaka jest prawda. Aczkolwiek ja szanuje wszystkich ludzi. Niezależnie od tego kim są i co robią" - powiedziała Roxie, udowadniając, że jest już bardzo dojrzała.

Zaimponowała fanom tym bardziej, że młodzi ludzie zazwyczaj wstydzą się mówić o swojej wierze.