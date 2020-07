Roksana Węgiel jak Jennifer Lopez? "Summer vibe"

15-letnia wokalistka Roksana Węgiel jest aktywna w mediach społecznościowych. Pokazała zdjęcie z wakacji, które zachwyciło jej fanów.

Roksana Węgiel jest jedną z najpopularniejszych młodych wokalistek w Polsce /Artur Zawadzki / Reporter

Roksana Węgiel jest laureatką Eurowizji Junior 2018 z piosenką "Anyone I Want to Be".

Dzięki wygranej w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids", została wybrana reprezentantką Polski na konkursie eurowizyjnym.

Debiutancki singel "Żyj" w serwisie YouTube wyświetlono prawie 15 milionów razy, a Roksana otrzymała za niego złotą płytę podczas gali Bestsellery Empiku 2018. W styczniu 2019 r. uzyskała nominację do nagrody Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku.

Choć z reguły 15-latka jest zapracowana, z powodu pandemii koronawirusa odwołane zostały koncerty. Dzięki temu Węgiel mogła pozwolić sobie na odpoczynek.



Pochwaliła się z zdjęciem z wakacji. "Summer vibe" - podpisała fotografię.

Fani nie szczędzili komplementów, życzyli młodej wokalistce także udanego wypoczynku. Porównali ją nawet do Jennifer Lopez.