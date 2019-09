Roksana Węgiel, Agata Kulesza i Kuba Wojewódzki: Oscar spotyka Eurowizję Junior

We wtorek (10 września) na kanapie u Kuby Wojewódzkiego pojawią się 14-letnia wokalistka Roksana Węgiel i aktorka Agata Kulesza. "Liga mistrzyń" - tak dziennikarz podpisał selfie ze swoimi gośćmi.

Roksana Węgiel będzie gościem Kuby Wojewódzkiego /Artur Zawadzki / Reporter

Przypomnijmy, że Roksana Węgiel jest laureatką Eurowizji Junior 2018 z piosenką "Anyone I Want to Be" ( posłuchaj! ). To dzięki temu tegoroczna Eurowizja dla Dzieci odbędzie się w Polsce - 24 listopada w Arenie Gliwice.

Dzięki wygranej w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids", została wybrana reprezentantką Polski na Eurowizję Junior 2018.

Debiutancki singel "Żyj" w serwisie YouTube wyświetlono ponad 13 milionów razy, a Roksana otrzymała za niego złotą płytę podczas gali Bestsellery Empiku 2018. W styczniu 2019 r. uzyskała nominację do nagrody Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku.

Przypomnijmy, że Roxie promuje obecnie swoją debiutancką płytę "Roksana Węgiel". Znalazło się na niej 13 utworów, a wśród nich takie przeboje, jak "Anyone I Want to Be" ( sprawdź! ), "Lay Low" ( posłuchaj! ), "Żyj" ( sprawdź! ), czy "Obiecuję" ( posłuchaj! ), których teledyski w serwisie Youtube osiągnęły ponad 80 milionów wyświetleń.

Posłuchaj nowego singla Roksany - "Dobrze jest, jak jest"!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel o chodzeniu do szkoły INTERIA.PL

"Oscar spotyka Eurowizję Junior" - napisał Kuba Wojewódzki pod zdjęciem z gośćmi wtorkowego programu: Roksaną Węgiel i aktorką Agatą Kuleszą.

W komentarzach fani nie szczędzą uszczypliwości, głównie dotyczących wieku Roksany Węgiel: "Domowe przedszkole? Proszę cię, Kuba...", "To już dzieci zapraszasz do swojego programu. A myślałam że to jest program dla dorosłych a nie dzieci!", "W przyszłym roku podobno wystąpi Klara Lewandowska - Kuba czeka tylko jak zacznie mówić".

Wideo Kuba Wojewódzki: Roksana Węgiel i Agata Kulesza gośćmi (TVN/x-news)