Bezczel, a właściwie Michał Banaszek, był aktywny na scenie od prawie 20 lat. W 2005 roku zadebiutował na nielegalu WJDN. W 2006 roku ukazało się jego nielegal "Duet".

W 2007 roku Bezczel dołączył do białostockiego składu Fabuła (Poszwixxx, Erde, DJ Perc i Konradziwo). Skład nagrał dwie płyty w wytwórni Step Records - "Dzieło Sztuki" oraz "Made In 2".

Następnie raper wydał wspólną płytę z Kobrą (podpisał kontrakt z wytwórnią RPS Enterteyment Peji), a jego solowy debiut w wytwórni Proforma ("A.D.H.D.") ukazał się w 2013 roku (album uzyskał status złotego). Łącznie Bezczel wypuścił cztery solowe krążki. Ostatni z nich - "8 Bila" - ukazał się w 2018 roku.

W 2015 roku wraz z Chadą i ZBUK-iem stworzył hiphopową supergrupę (sprawdź!). Trio nagrało płytę "Kontrabanda: Brat bratu bratem", która pokryła się złotem.

Współpracował również m.in. z: Kobrą, Ten Typ Mes, KaeN-em, Dwoma Sławami, VNM-em, Ero Sitkiem i Pyskatym. Pojawił się też na składance Step Records "Rap najlepszej marki".

Problemy zdrowotne Bezczela

W 2013 roku raper przeszedł operację wszczepienia implantu słuchu. Problemy zdrowotne nie opuszczały go w kolejnych latach. W 2019 roku z powodu powracających problemów ze słuchem muzyk trafił do szpitala, gdzie przeszedł kolejną operację.

W 2021 roku zapowiedział nowy materiał oraz przyznał, że ostatnie miesiące były dla niego wyjątkowo trudne.

"To był najtrudniejszy (pod względem doświadczeń) rok w moim życiu. Ale nie ma tego złego, bo dzięki temu dowiedziałem się dużo o sobie, poznałem się na ludziach, zacząłem rozumieć niektóre relacje i patrzeć na świat z szerszej perspektywy. Jeśli mowa o ludziach - są tacy, którym będę wdzięczny do końca swoich dni (i oni o tym wiedzą) oraz tacy, których do końca swoich dni znać już nie chcę (i oni też o tym widzą). Ich wspólnym mianownikiem jest to, że w obu przypadkach będę miał o czym pisać teksty. Nowy Rok witam z pokorą, wiarą i nadzieją na lepsze jutro. Wszystkim dobrym, życzliwym, serdecznym ludziom, wysyłam szczere intencje, życzę zdrowia, spokoju i wytrwałości. 2021 - teraz idzie nowe" - można było przeczytać.

Szokująca śmierć Bezczela. Rodzina wydała oświadczenie

Bezczel zmarł 21 września 2021 roku w wieku 37 lat.

W mediach społecznościowych pożegnali go m.in.: Peja, Liroy, DJ Decks oraz Kafar z Dixon37. Na tragiczne wieści zareagował także Szpaku (sprawdź!), z którym Bezczel miał w 2018 roku głośny konflikt. Szpaku opublikował na Instagramie relację, w której wspomina Bezczela. Oprócz tego artysta usunął z Youtube'a nagrane w latach wcześniejszych dissy na Bezczela.

W sieci pojawiło się oświadczenie rodziny zmarłego rapera. Podano również przyczynę śmierci. "Drodzy, na prośbę rodziny Michała 'Bezczela' Banaszka chcemy zdementować wszelkie nieprawdziwe informacje, pojawiające się mediach w związku z jego śmiercią. Przyczyną zgonu Michała było prawdopodobnie zatrzymanie akcji serca.

Straciliśmy nie tylko świetnego rapera, ale przede wszystkim dobrego, serdecznego kolegę z którym wszyscy mamy moc wspaniałych wspomnień. Prosimy o uszanowanie żałoby najbliższych zmarłego i nieszerzenie nieprawdziwych teorii związanych z jego odejściem" - można przeczytać.

Pogrzeb rapera odbył się 24 września. Banaszek został pochowany na Cmentarzu Parafialnym Karakulach.