Roger Waters, współzałożyciel zespołu Pink Floyd ostro o Zuckerbergu. Odrzucił jego propozycję

Roger Waters, kompozytor, autor tekstów oraz basista legendarnej grupy rockowej Pink Floyd dostał opiewającą na bardzo duże pieniądze ofertę z Facebooka. Internetowy gigant chciał zdobyć pozwolenie na wykorzystanie przeboju "Another Brick In The Wall (Part 2)" w reklamie, która miałaby promować Instagram. Muzyk nie tylko odrzucił tę propozycję, ale też nazwał dyrektorka Facebooka, Marka Zuckerberga "najbardziej wpływowym idiotą świata".

Roger Waters ostro o założycielu Facebooka /Matteo Chinellato/NurPhoto /Getty Images

Reklama

"Dzisiaj rano dowiedziałem się, że chcą wykorzystać moją piosenkę 'Another Brick In The Wall (Part 2)' w reklamie instagramowej. Mark Zuckerberg zaproponował ogromne pieniądze, a moja odpowiedź brzmi - 'pierd** się! Nie ma, kur**, mowy'" - te mocne słowa padły z ust Rogera Watersa na wydarzeniu, gdzie apelowano o uwolnienie Juliana Assange’a, twórcy portalu WikiLeaks, który ujawnił wiele tajnych dokumentów niewygodnych dla amerykańskich władz i który przebywa obecnie w londyńskim więzieniu.

Reklama

Wypowiedź Watersa zacytował serwis Rolling Stone.

"Wspominam o tym tylko, żeby pokazać, jak podstępnie chcą przejąć kontrolę nad wszystkim. Mam pewną władzę, jeśli chodzi o kontrolę praw do moich piosenek i nie sprzedam się temu pie***** Zuckerbergowi. Chcą wykorzystać tę piosenkę, żeby jeszcze bardziej spopularyzować Facebooka i Instagrama i jeszcze bardziej nas cenzurować" - powiedział Waters.

Ten rockman słynący z ostrego języka i rozmaitych deklaracji politycznych nie poprzestał na tym. "Można się zastanawiać, jakim cudem ten mały dupek, który zaczynał od 'Ta laska jest ładna, dajmy jej 4 na 5', 'Ta laska jest brzydka, dajmy jej 1 na 5', jakim, kur**, cudem ma kontrolę nad czymkolwiek. A jednak jest on jednym z najbardziej wpływowych idiotów na świecie" - stwierdził Waters, odnosząc się do serwisu Facemash, służącego do oceniania atrakcyjności zdjęć studentów Uniwersytetu Harvarda, który poprzedził Facebooka.

Wideo ¡Vete a la chingada!: Roger Waters a Zuckerberg

"Another Brick in the Wall" to trzy oparte na tym samym motywie muzycznym utwory brytyjskiego zespołu rockowego Pink Floyd, z wydanego w 1979 r. albumu "The Wall". Największym hitem stała się druga wersja tej piosenki, z niezapomnianą linijką "We Don’t Need No Education" i z partą chóru dziecięcego. Jest to protest song dotykający problemu rygoru w szkołach.