Listę konkretnych osób, którym rodzina zmarłej wyraziła wdzięczność, otwierają ci, którzy uczestniczyli w nabożeństwie pogrzebowym, 8 sierpnia - z prezydentem Irlandii Michaelem D. Higginsem, jego żoną Sabiną i premierem Leo Varadkarem na czele.

Osobne podziękowania popłynęły w stronę druidki Juli Malone, znanej jako "Julí Ní Mhaoileóin the Dingle Druid", za "poprowadzenie ceremonii pogrzebowej, a później ceremonii pochówku w pięknym ogrodzie na cmentarzu Deansgrange" (na południowym przedmieściu Dublina - przyp. red.) oraz dla szejka dr Umara Al-Qadriego "za muzułmańskie modlitwy i błogosławieństwo dla Sinéad podczas obu tych ceremonii".

Tu warto przypomnieć, że w 2018 r. piosenkarka przeszła na islam, zmieniła wówczas imię i nazwisko na Shuhada Sadaqat. Przed jej pogrzebem media informowały, że prywatne, wielowyznaniowe nabożeństwo poprowadzi właśnie imam. Teraz okazało się, że "głównym celebransem" była druidka, która w Irlandii legalnie przewodniczy uroczystościom weselnym, pogrzebowym, a ponadto - jak się reklamuje na stronie - jest "florystką, strażniczką mądrości roślin", oferuje: "rytuały ognia, duchowość celtycką, duchową ekologię i święte życie". W swojej reakcji na podziękowania rodziny, kapłanka odwdzięczyła się podziękowaniem za "wyjątkowy przywilej i zaszczyt przewodniczenia nabożeństwu pogrzebowemu i pochówkowi Sinéad O'Connor".

Na podziękowania rodziny zasłużyli także muzycy, którzy zagrali i zaśpiewali nad grobem piosenkarki (w tym Pauline Scanlon), organizacja charytatywna The Kevin Bell Repatriation Trust z siedzibą w Irlandii Północnej, która pomogła sprowadzić ciało Sinéad z powrotem do Irlandii (artystka zmarła w Londynie), ale przede wszystkim "niezliczeni życzliwi ludzie, którzy współczuli i złożyli kondolencje" po śmierci artystki, a później stanęli w szpalerze przy ulicach jej rodzinnego miasta Bray w hrabstwie Wicklow, którymi przemieszczał się kondukt pogrzebowy.

Dzieci i członkowie dalszej rodziny Sinéad O'Connor podziękowali również mediom za poszanowanie prywatności, prosząc jednocześnie, by czyniono to nadal. Przyczyna śmierci artystki nie została jeszcze ujawniona.

Kim była Sinead O'Connor?

Sinéad O'Connor zadebiutowała w latach osiemdziesiątych w zespole In Tua Nua. Karierę solową rozpoczęła w 1986 r. płytą "The Lion and the Cobra". Największy rozgłos piosenkarka zyskała po wydaniu drugiej płyty zawierającej utwór "Nothing Compares 2 U", napisany przez Prince’a. Piosenka dotarła do pierwszych miejsc list przebojów i stała się jej największym przebojem karierze. Utworowi towarzyszył teledysk, nakręcony w Paryżu. W 1991 r. płyta "I Do Not Want What I Haven’t Got" została nagrodzona statuetką Grammy za najlepszy album muzyki alternatywnej.

Była także znana z występów z wieloma innymi wykonawcami, między innymi Rogerem Watersem i Peterem Gabrielem. W bieżącym roku wyróżniona nagrodą za Klasyczny Album Irlandii, przyznawaną przez irlandzką telewizję publiczną RTE.



