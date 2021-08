Rodzina Michaela Jacksona wyda album z niepublikowanymi utworami muzyka?

Brat Michaela, Tito, ujawnił, że gwiazdor pozostawił po sobie nie tylko ogromną muzyczną spuściznę, ale również wiele niewydanych utworów i kompozycji, które powinny trafić do rąk fanów.

Stąd też pomysł rodziny, aby wydać album, na którym miałyby się znaleźć wcześniej niewydane utwory. "Wciąż jest wiele muzyki do wydania. Muzyki, którą pozostawił" - zapowiedział w rozmowie z "The Sun" brat Michaela Jacksona, Tito.

Dodał także, że rodzina Jacksonów planuje nagrać nowy album studyjny, pierwszy od 1989 roku, na którym mają znaleźć się niepublikowane wcześniej kompozycje brata, jak również nowe, nagrane przez The Jacksons utwory.

"Byłoby miło ponownie znaleźć się na jednej płycie z Michaelem. Chętnie podejmiemy się tego przedsięwzięcia i zobaczymy, co się stanie. To genialny pomysł, który traktujemy poważnie i mamy nadzieję, że dojdzie do skutku" - dodał. Jednak jak na razie nie ma żadnej informacji, czy prace nad albumem już się rozpoczęły ani kiedy planowana jest data premiery.