Autor przeboju "You're in My Heart" jest ojcem ośmiorga dzieci z trzech małżeństw i jednego niesformalizowanego związku. Artysta po raz pierwszy został dziadkiem 11 lat temu, gdy jego córka Kimberly i portorykański aktor Benicio del Toro powitali na świecie córeczkę Delilah. Od 2007 roku legendarny piosenkarz jest w związku małżeńskim z młodszą o 26 lat brytyjską modelką i fotografką Penny Lancaster. Para doczekała się dwójki dzieci.

W wywiadzie dla portalu Haute Living 78-letni gwiazdor rocka przyznał, że świetnie sobie radził w roli rodzica, a zarówno dzieci, jak i wnukowie, nie sprawiały mu większych problemów. Wokalista zdradził, że choć mogłoby się wydawać, że wygląda na takiego, który trzymałby swoje pociech "twardą ręką", to był bardzo pobłażliwy i pozwalał im na naprawdę wiele.

