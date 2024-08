Rockowizna 2024 w Poznaniu już za chwilę! Zobacz, kto zagra

Już w czwartek, 22 sierpnia, rozpocznie się jedna z najważniejszych muzycznych imprez roku - Rockowizna Festiwal 2024. To wydarzenie, na które czekają wszyscy miłośnicy polskiego rocka, a także fani muzyki na żywo. Festiwal potrwa do soboty, a na jego scenie wystąpią czołowe gwiazdy polskiej sceny rockowej. Miejsce akcji? Tereny portu lotniczego Poznań -Ławica, które na trzy dni staną się mekką dla wielbicieli mocnych brzmień.

Rockowizna Festiwal 2024 to prawdziwa gratka dla fanów polskiego rocka. Organizatorzy przygotowali imponujący line-up, w którym znajdziemy zarówno ikony gatunku, jak i młodsze, dynamicznie rozwijające się zespoły.

Czwartek, 22 sierpnia, otworzy festiwal występami takich zespołów jak Kult , Proletaryat, Lordofon, Hurt, Jelonek oraz Transgresja. To wyjątkowy dzień, który z pewnością przyciągnie zarówno wiernych fanów, jak i tych, którzy dopiero odkrywają rockowe brzmienia.

Piątek, 23 sierpnia, przyniesie kolejne emocje z udziałem zespołów Royal Republic, Łydka Grubasa, Lemon, Hunter, Farben Lehre oraz Zenek Kupatasa. To idealna mieszanka klasyki i nowoczesnych brzmień, która zadowoli nawet najbardziej wymagających słuchaczy.

Sobota, 24 sierpnia, zamknie festiwal z mocnym uderzeniem. Na scenie pojawią się Coma, Zalewski, Nocny Kochanek, Dirty Shirt, Pull The Wire oraz The Bill. To dzień, który na długo zostanie w pamięci uczestników, zwłaszcza fanów zespołu Coma, który przygotował specjalną niespodziankę.