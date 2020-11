Robert Cichy i Mrozu nad butelką dobrego trunku. Zobacz wideo "Jedna noc"

Do sieci trafił animowany klip tekstowy "Jedna noc" laureata Fryderyka Roberta Cichego. W nagraniu towarzyszy mu Mrozu.

Robert Cichy to gitarzysta, wokalista, kompozytor, producent, który w 2019 r. zdobył dwie statuetki Fryderyka za swój pierwszy solowy album "Smack" w kategoriach: płyta roku country/blues oraz produkcja muzyczna country/blues. Kapituła nagrody doceniła eksperymentalne podejście Cichego do brzmienia gitary i wniesienie nowoczesności do bluesa i country.

W 2019 roku Cichy został również laureatem konkursu radiowej Trójki i Męskiego Grania - zdobył blisko 10 tys. głosów publiczności, co zapewniło mu dołączenie do line-up'u koncertowego na trasie MG, a także teledysk od Papaya Young Directors.

Przed rozpoczęciem działalności solowej, Robert Cichy zagrał na płytach ponad 60 polskich artystów, z czego część pokryła się platyną lub złotem. Współpracował z Anią Dąbrowską, Urszulą Dudziak, Michałem Urbaniakiem czy Anią Rusowicz.

W nagraniach drugiego albumu "Dirty Sun" gościnnie wsparli go m.in. Rahim, Mrozu, Sosnowski i Kasai. To właśnie Mrozu śpiewa w nowym singlu "Jedna noc". Do utworu powstało animowane lyric video, które przygotował Oskar Sawicki.

"Szczera opowieść dwóch facetów przy butelce dobrego trunku, z gitarą i hołdem dla tego co najlepsze w muzyce" - mówi Robert Cichy.



"Z Mrozem widzieliśmy się na wielu letnich festiwalach i prawie każda nasza zakulisowa rozmowa sprowadzała się do tego by coś razem zrobić. Nigdy wcześniej nie graliśmy razem na scenie, nie pracowaliśmy wspólnie. Jednak nadajemy na tych samych muzycznych falach i wiedziałem, że jak już się spotkamy to wyjdzie z tego coś dobrego. I tak właśnie pewnego wieczoru udało nam się spotkać i do rana mieliśmy gotowych kilka utworów, z których wybraliśmy jeden. Ten kawałek pod względem muzycznym i tekstowym oddaje dobrze klimat w jakim powstał..." - dodaje autor płyty "Dirty Sun".