Robbie Williams urodził się w 1974 roku w Stoke on Trent, w Anglii. Jako wokalista debiutował w słynnym, brytyjskim boysbandzie Take That, do którego trochę nie pasował i gdzie uznawano go za "niegrzecznego chłopca". Często spierał się zarówno z kolegami z grupy jak i z menedżerem. Dlatego też mało kogo zdziwił fakt, że Robbie jako pierwszy pożegnał się z zespołem latem 1995 roku, aby rozpocząć karierę solową.

Muzyk wylansował podczas swojej kariery takie przeboje, jak "Angel", "Feel" czy "Come Undone".

12 marca 2023 roku Robbie Williams wystąpi w Polsce. Koncert odbędzie się w krakowskiej Tauron Arenie.

Robbie Williams wystąpi podczas piłkarskich Mistrzostw Świata w Katarze. "To rozczarowujące"

Robbie Williams u boku takich gwiazd jak Post Malone czy Maroon 5 wystąpi 8 grudnia podczas Mundialu w Katarze. Mistrzostwa potrwają od 20 listopada do 18 grudnia.

Fani wokalisty krótko mówiąc nie są zachwyceni tym pomysłem, o czym dają znać za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"To bardzo smutne", "Mistrzostwa w Katarze są pod wieloma względami złe i jestem rozczarowany, że Robbie chce je wspierać", "Kocham go, ale jest rozczarowujące" - piszą w sieci. Zapowiadany jest także bojkot koncertów gwiazdora.

Wszystko jest związane z tym, że organizatorzy mistrzostw są oskarżani o łamania praw pracowników, którzy zostali zatrudnieni przy przygotowaniach do imprezy. Media donosiły już o ściągnięciu przez organizatorów dziesiątek tysięcy imigrantów, którzy mieli dostawać 1 dolara za godzinę pracy czy zabierano im paszporty.

