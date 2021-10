Rita Ora w bikini chwali się wynikami. "Nigdy się nie rezygnuj z tego, w co wierzysz"

Rita Ora to jedno z najgorętszych nazwisk show-biznesu.



Podbiła serca fanów takimi przebojami, jak "Let You Love Me" ( zobacz! ), "Anywhere" ( sprawdź! ), "Your Song" ( sprawdź! ) czy "I Will Never Let You Down" ( posłuchaj! ). Od początku kariery wszyscy zachwycają się także jej urodą.



Dzięki mediom społecznościowym wokalistka pozostaje w stałym kontakcie z fanami. Jej profil na Instagramie jest obserwowany przez ponad 16 milionów osób.



Reklama

Clip Rita Ora You for Me & Sigala

Rita Ora chętnie dzieli się zarówno zdjęciami związanymi z jej zawodem, jak i fotografiami z prywatnego archiwum. W ostatnich postach pokazała uśmiechnięte zdjęcia w bikini.



Instagram Post

W kolejnym wpisie pochwaliła się, że została uznana za jedną z najpopularniejszych artystek XXI wieku, na podstawie odtworzeń w stacjach radiowych i telewizyjnych w Wielkiej Brytanii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rita Ora - muzyczny talent, modowa indywidualistka Interia.tv

"Wracam do studia, gdzie to wszystko się zaczęło. (...) Bądźcie dla siebie dobrzy. Bądźcie cierpliwi. Nigdy nie rezygnujcie z tego, w co wierzycie" - zaapelowała do fanów.