Jest aktywny, wciąż nagrywa nowe utwory i koncertuje. Imponuje przy tym witalnością, której mógłby mu pozazdrościć niejeden trzydziestolatek. Mimo swojego wieku Ringo Starr twierdzi, że cały czas czuje, jakby miał 27 lat. Były perkusista The Beatles twierdzi, że jednym z jego sekretów długowieczności jest praca.

Taki upadek, do którego doszło podczas jednego z niedawnych koncertów, mógł wywołać poruszenie wśród fanów. Szczęśliwie 83-latek wyszedł z tego cało i bezproblemowo dograł koncert.

Ringo Starr - Starość go nie dotyczy

Poza ciągłym oddawaniem się pracy, Ringo twierdzi, że tak długo udaje mu się być w pełni sił dzięki pozytywnemu nastawieniu do życia. "Nigdy nie czułem się naprawdę przygnębiony" - zadeklarował w wywiadzie dla magazynu "People". Wielokrotnie podkreślał, że wśród jego życzeń nie ma żadnych rzeczy materialnych, chciałby tylko pokoju i miłości - nie tylko dla siebie, lecz i całego świata.

Podczas wywiadu przyznał, że jak i każdemu, jemu też zdarzają się gorsze chwile, jednak w jego głowie ani przez moment nie pojawiają się złe myśli. Artysta na co dzień unika także cukru. Otwarcie przyznaje, że wyjątek stanowią jego urodziny, wtedy pozwala sobie na kawałek tortu.

Ringo Starr - kariera nadal trwa

Ringo Starr dołączył do The Beatles ( posłuchaj! ) w 1962 r. zastępując dotychczasowego perkusistę Pete'a Besta na krótko przed rozpoczęciem światowej kariery zespołu. Po jego rozpadzie w 1970 r. rozpoczął karierę solową a w 1989 r. zorganizował własny zespół.



Perkusista już od ponad 30 lat występuje ze swoim All-Starr Band - w obecnej wersji w grupie grają z nim gitarzysta Steve Lukather z Toto, gitarzysta Colin Hay z Men at Work, basista Hamish Stuart z Average White Band, perkusista Gregg Bissonette (m.in. David Lee Roth, Steve Vai, Joe Satriani), klawiszowiec Edgar Winter i saksofonista Warren Ham (m.in. Toto, Kansas, Donna Summer, Olivia Newton-John).



Wideo