Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison i John Lennon tworzyli legendarny kwartet The Beatles. Uznawani są nadal przez jeden z najważniejszych zespołów muzycznych w historii. Dwóch ze wspomnianych już nie żyje - Lennon zginął w 1980 roku, a Harrison zmarł na raka w 2001 roku.

Już w niedzielę Paul McCartney będzie świętował 80-te urodziny. Z tej okazji drugi żyjący Beatles udzielił wywiadu "Bildowi". Perkusista wyznał, że relacja, która łączy go z McCartneyem jest wyjątkowa - przez wszystkie lata pozostają nadal najlepszymi przyjaciółmi.

Ringo Starr jest zaszczycony tym, że Paul pojawił się na jego życiowej drodze. "Paul jest jednym z moich najlepszych przyjaciół i pozostanie nim do końca moich dni. Kocham tego człowieka. I gdybym miał jedno życzenie, to byłoby nim to, aby inspirował świat przez kolejne 80 lat" - stwierdził.

Paul McCartney na wakacjach z żoną 1 / 5 Paul McCartney i Nancy Shevell postanowili odpocząć na słonecznej wyspie St. Barts położonej na Karaibach. Terytorium zależne Francji (od 2012 r. na wniosek mieszkańców pozostające poza Unią Europejską) jest popularnym ośrodkiem turystycznym. Nancy Shevell jest trzecią żoną Paula McCartneya. Para zaczęła spotykać się w 2007 r., a cztery lata później zaręczyła się. W październiku 2011 r. Paul i Nancy wzięli ślub w Westminster Council House w Londynie (to tam odbył się pierwszy ślub McCartneya - z Lindą Eastman). Później para młoda odwiedziła synagogę ze względu na szacunek do żydowskich korzeni Shevell. Piosenka "My Valentine" z płyty "Kisses on the Bottom" poświęcona jest właśnie Nancy Shevell. Źródło: Agencja FORUM Autor: Revolver/Eliot/Backgrid/MEGA udostępnij

Jakie są zalety muzyka, którego tak uwielbia? Przede wszystkim - zdaniem Starra - lojalność. "Jest też jednym z najbardziej uduchowionych. Przyjaciele, których zawsze nosi się w sercu. Nie inaczej jest z nami. George, John, wielu innych towarzyszy jest wciąż z nami, gdy jesteśmy na scenie" - opowiada "Bildowi".

Każdy z nich z sukcesami prowadzi solową karierę i często się rozmijają. Znajdują jednak czas na to, by spotkać się na żywo i powspominać dawne dzieje. Według Ringo, nie potrzeba im ciągłego kontaktu - jako najlepsi przyjaciele, nie muszą cały czas spędzać ze sobą chwil.

Wideo Paul McCartney & Ringo Starr & Ronnie Wood - Get Back [Live at O2 Arena, London - 16-12-2018]

"Nie musimy też spotykać się co tydzień. Nasza przyjaźń jest tak głęboka, że nie musimy cały czas rozmawiać. Zamiast tego najczęściej piszą do siebie przez telefony komórkowe. Od czasu do czasu organizujemy też wideokonferencję" - zaznaczył Starr.

80. to nie byle okazja - Ringo skończył tyle lat w 2020 roku. Perkusista szykuje dla McCartneya specjalny podarunek, choć jeszcze do końca nie wie, co to będzie. Sądzi, że najprawdopodobniej nowa gitara.