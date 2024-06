Rihanna osiem lat temu wydała ostatni album "Anti". Od tego czasu fani ze zniecierpliwieniem wyczekują kolejnego wydawnictwa gwiazdy.

Wielkim zaskoczeniem było ogłoszenie artystki jako głównej gwiazdy meczu Super Bowl 2023. Co ciekawe, Rihanna wystąpiła w ciąży i dalej była w świetnej kondycji. Rok wcześniej wydała dwie piosenki do filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu".

Teraz piosenkarka opiekuje się swoimi dziećmi, zwłaszcza po porodzie drugiego syna. Pomimo długiej przerwy wydawniczej, gwiazda dalej osiąga niemałe sukcesy w branży muzycznej.

Rihanna jedyną posiadaczką siedmiu diamentowych singli

Zrzeszenie Recording Industry Association of America ogłosiło, że Rihanna jest właścicielką największej ilości diamentowych singli wśród kobiet i tym samym ustanowiła rekord. Bowiem zdobyła ich aż siedem!

To dzięki temu, że w ostatnim czasie diamentowy status uzyskały cztery single gwiazdy: "Umbrella", "Needed Me", "Work" oraz "Stay". Każdy z nich został sprzedany w 10 milionach kopii, poza ostatnim z wymienionych, który wyprzedał się w 11 milionach egzemplarzy.

Nie da się ukryć, że "Umbrella" jest najgłośniejszym hitem piosenkarki, który zawojował muzycznym światem w 2007 roku. To dzięki niemu otrzymała nagrodę Grammy w kategorii "Best Rap/Sung Collaboration". "Needed Me" oraz "Stay", czyli przeboje Rihanny z albumu "Unapologetic". Natomiast piosenka "Work" ukazała się na ostatnim albumie gwiazdy "Anti". Wszystkie otrzymały certyfikat 31 maja tego roku.

Wcześniej wokalistka posiadała te wyróżnienia za "Love the Way You Are", "We Found Love" oraz "Diamonds". Suma tych nagród stawia Rihannę na podium największej ilości diamentowych singli. Tym samym zdetronizowała Katy Perry, która posiada cztery certyfikowane utwory. Swoim sukcesem artystka pochwaliła się na mediach społecznościowych.