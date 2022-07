Rihanna najmłodszą "self made" miliarderką w USA. Jaka jest wartość jej majątku?

Wiadomości

Rihanna znalazła się na 21. miejscu rankingu najbogatszych kobiet, które doszły do swojego sukcesu samodzielnie. Oznacza to, że jest najmłodszą "self made" miliarderką w Stanach Zjednoczonych!

Rihanna została okrzyknięta najmłodszą "self made" miliarderką w USA /James Devaney /Getty Images