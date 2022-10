Grupa założona w 1989 roku przez braci Richarda i Freda Fairbrassów oskarżyła kilka dni temu amerykańską gwiazdę pop o to, że w utworze "Alien Superstar", umieszczonym na płycie "Renaissance" wykorzystała bezprawnie fragment ich piosenki "I'm Too Sexy". W wywiadzie dla "The Sun" oświadczyli ponadto, że amerykańska piosenkarka jest arogancka, ale nie będą się z nią sądzić, ponieważ ona ma więcej pieniędzy na adwokatów.

Right Said Fred oskarżają Beyonce o wykorzystanie ich nagrania, chociaż... wyrazili na to zgodę i otrzymali opłatę

Prawników rzeczywiście Beyonce ma dobrych, bo szybko zareagowali na publikację "The Sun". W przesłanym gazecie oświadczeniu zapewnili oni, że oskarżenie wysunięte przez członków Right Said Fred jest "błędne, niewiarygodnie i uwłaczające", bo "pozwolenie nie tylko zostało udzielone, ale zespół publicznie wyraził swoją wdzięczność za obecność na albumie". Z oświadczenia prawników Beyonce wynika też, że we wspomnianej piosence "nie użyto nagrania dźwiękowego, a wykorzystano jedynie kompozycję", na co wydawca zespołu zgodził się 15 czerwca 2022 roku. Zespół miał za to otrzymać opłatę w sierpniu tego roku.

Pozostaje więc pytanie, czy bracia Fairbrassowie orientują się, co w ich imieniu robią menadżerowie i wydawcy.

