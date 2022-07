Po 6 latach od premiery ostatniej płyty, pt. "Lemonade", Beyonce powraca z nowym albumem. Póki co zobaczyliśmy tylko okładkę "Renaissance", bo tak nazywać się będzie dzieło, ale już można mówić o efekcie "wow".

O tym, że autorka hitu "Crazy in love" pracuje nad nowym materiałem było jasne już od pewnego czasu. W wywiadzie dla magazynu "Harper’s Bazaar", którego piosenkarka udzieliła w zeszłym roku, wspomniała, że od półtora roku przesiaduje w studiu nagrań. Jednak jeszcze wtedy trudno było przepowiadać, kiedy zaprezentuje fanom efekty swojej pracy. W jej przypadku mogły to być godziny, miesiące a nawet lata. Tym bardziej że perfekcjonizm to jej drugie imię.

"Czasem przesłuchanie i znalezienie odpowiednich dźwięków zajmuje mi ponad rok" - zdradziła wówczas artystka. Dodając, że mimo ogromu pracy, który wkłada w każdy utwór, jego najmniejszy dźwięk, tworzenie muzyki wciąż napełnia ją pasją, miłością i jest uzdrowieniem. Tak było w przypadku płyty "Lemonade", która odbiła się w mediach szerokim echem.

Beyonce - "Renaissance". Kiedy premiera?

Album ukaże się 29 lipca 2022 roku. O muzyce, która znajdzie się na krążku nie wiadomo zbyt wiele, ale zobaczyliśmy właśnie jego okładkę.

Żona Jaya-Z pozuje na niej nago, okryta jest jedynie biżuterią. Piosenkarka siedzi na koniu.

Cały świat zachwyca się fotografią oraz figurą gwiazdy... oprócz Dody i jej fanów.

Fani polskiej wokalistki zauważyli podobieństwo okładki Beyonce, do zdjęcia, które promowało singel "Riotka" Rabczewskiej.

Podobnie jak na fotografii do "Renaissance", Doda pozowała na swojej okładce nago, siedząc na koniu.

"Kiedy jesteś tak zaje***ta", że nawet Beyonce się Tobą inspiruje" - napisali fani, a Doda udostępniła dalej tego mema.

