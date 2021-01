Ricky Martin zafarbował brodę. Jak dziś wygląda latynoski gwiazdor?

Ricky Marin zdecydował się na zmianę wizerunku. Wokalista przefarbował brodę na blond. Zobacz jego najnowsze zdjęcie.

Ricky Martin zmienił wygląd /Alexander Tamargo /Getty Images

Ricky Martin na scenie aktywny jest od pierwszej połowy lat 80., jednak jego międzynarodowa kariera rozkręciła się na dobre w 1998 roku, kiedy to wykonał hymn Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej we Francji pt. "The Cup of Life"/"La Copa de la Vida".

Ricky Martin na Latin Grammy 2020 1 / 4 Ricky Martin na scenie aktywny jest od pierwszej połowy lat 80., jednak jego międzynarodowa kariera rozkręciła się na dobre w 1998 roku, kiedy to wykonał hymn Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej we Francji pt. "The Cup of Life"/"La Copa de la Vida". Źródło: Getty Images Autor: Alexander Tamargo udostępnij

Reklama

Martin nagrał łącznie dziewięć albumów i sprzedał 60 milionów egzemplarzy swoich płyt, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych latynoskich wokalistów na całym świecie.

W Polsce występował dwukrotnie - w 2003 i 2018 roku (w ramach swoich światowych tras koncertowych).

Wokalista na początku 2021 roku zdecydował się zaskoczyć fanów i pokazał zdjęcia z brodą przefarbowaną na blond. "Kiedy się nudzisz, przefarbuj" - napisał na Instagramie.