Ricky Martin odpowiada na zarzuty o przemoc. Są "fałszywe i sfabrykowane"

Słynny latynoski piosenkarz ma poważne problemy. Niedawno został pozwany przez byłą menadżerkę za to, że nie wypłacił jej należnego wynagrodzenia. Teraz pojawiły się kolejne, jeszcze poważniejsze oskarżenia. Ricky Martin otrzymał sądowy zakaz zbliżania się do swojego byłego kochanka, nad którym rzekomo się znęcał. Muzyk zaprzecza, że stosował przemoc. "Jesteśmy przekonani, że gdy fakty ujrzą światło dzienne, zostanie on natychmiast oczyszczony z zarzutów" - stwierdził rzecznik Martina.

Ricky Martin będzie miał poważne problemy? /Laurent KOFFEL/Gamma-Rapho /Getty Images