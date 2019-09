Ric Ocasek nie żyje. Muzyk był liderem The Cars

W niedzielę (15 września) zmarł Ric Ocasek, znany głównie jako lider The Cars, jednej z najpopularniejszych grup amerykańskiego pop-rocka The Cars.

Ric Ocasek - Nowy Jork, 10 czerwca 2019 r. /Jim Spellman /Getty Images

Nieprzytomnego muzyka znalazła w jego apartamencie w Nowym Jorku czeska supermodelka Paulina Porizkova, jego trzecia żona, z którą od 2017 r. pozostawał w separacji. Policja potwierdziła jego zgon na miejscu.



Ric Ocasek naprawdę nazywał się Richard T. Otcasek.

Przyszły muzyk urodził się 23 marca 1944 r. lub 1949 r. w Baltimore, w stanie Maryland (USA). Rok urodzin do dziś budzi wątpliwości, choć raczej należy się skłaniać do tego, że Ocasek miał 75 lat.

Początki jego kariery to folk-rockowy zespół Milkwood, w którym poznał Bena Orra, późniejszego basistę i wokalistę The Cars.

Debiutancki album zatytułowany po prostu "The Cars" (1978) przyniósł przeboje: "My Best Friend's Girl" ( posłuchaj! ) i "Good Times Roll" ( sprawdź! ). Wraz z nastaniem lat 80. i wykrystalizowaniem się (głównie w Europie) wywodzącego się z New Wave nurtu New Romantic, The Cars zaczęli coraz wyraźniej korzystać z elektroniki, co sprawiło, że stali się jeszcze bardziej popularni.

Clip The Cars Drive

Na listach przebojów sukcesy odnosiły płyty "Shake It Up" i "Heartbeat City" (1984), która przyniosła największe hity: "You Might Think", "Magic" i "Drive". Ostatecznie "Heartbeat City" pokrył się czterokrotną platyną.

Clip The Cars You Might Think

Zespół The Cars rozpadł się w 1988 r. i od tego czasu Ocasek mówił, że nigdy nie dojdzie do reaktywacji. Krążące od czasu do czasu pogłoski ostatecznie przerwała śmierć Orra w 2000 r.

Clip The Cars Shake It Up

Lider The Cars poza macierzystą formacją wydał siedem solowych płyt, poczynając od "Beatitude" (1982), kończąc na "Nexterday" (2005). Do jego dyskografii należy też dodać album "Getchertikitz", na którym muzycznie uzupełnił recytacje awangardowego plastyka i poety Alana Vegi.

Jako producent pracował z takimi wykonawcami, jak m.in. Bad Brains, Weezer, Hole, No Doubt, Bad Religion, Johnny Bravo i Jonathan Richman.



Ocasek był trzykrotnie żonaty - z każdą żona miał po dwóch synów. Ostatnią była czeska supermodelka Paulina Porizkova, którą poznał na planie teledysku "Drive".