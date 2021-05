Requiem dla chaosu (nowa płyta "Collapse Into Chaos")

Deathmetalowcy ze szwajcarskiego Requiem przygotowali siódmą płytę.

Requiem przed premierą /Oficjalna strona zespołu

"Collapse Into Chaos" zmiksowano i poddano masteringowi w Little Creek Studio pod okiem V.O. Pulvera, szwajcarskiego producenta znanego m.in. ze stałej współpracy z Destruction.

Okładka to dzieło indonezyjskiego Kumislizer Design.



Nowy materiał Szwajcarów ujrzy światło dzienne 25 czerwca w barach niemieckiej Massacre Records (CD, winyl, drogą elektroniczną).



Premierowego utworu "Mind Rape" Requiem możecie posłuchać poniżej:



Wideo REQUIEM - Mind Rape (Lyric Video)

Oto lista kompozycji albumu "Collapse Into Chaos":

1. "Fade Into Emptiness"

2. "Mind Rape"

3. "Down To Zero"

4. "Collapse Into Chaos"

5. "Out Of Sight, Out Of Mind"

6. "All Hail The New God"

7. "Only Empty Words Remain"

8. "Progress To Collapse"

9. "Mankind Never Learns"

10. "Ivory Morals"

11. "New World Dystopia"

12. "World Downfall 2020".