Renee Zellweger wyda płytę z piosenki Judy Garland (film "Judy")

Rola w filmie o Judy Garland dla Renee Zellweger to nie wszystko. Gwiazda wyda również płytę, na której zinterpretuje najsłynniejsze utwory kultowej piosenkarki i aktorki.

Renee Zellweger wykona największe hity Judy Garland /John Shearer /Getty Images

Film "Judy", do kin trafi w 22 października tego roku, będzie hołdem dla słynnej aktorki i piosenkarki Judy Garland. W 2019 roku minie 50 lat od jej tragicznej śmierci oraz 80 lat od premiery filmu "Czarnoksiężnik z Oz", który przyniósł Garland największą sławę.

Gwiazda Hollywood została znaleziona martwa 22 czerwca 1969 roku w łazience wynajmowanego domu w Londynie. Przyczyną śmierci było przypadkowe przedawkowanie barbituranów. Od leków Garland uzależniła się już jako młoda dziewczynka. Tabletkami podawano jej, aby była w stanie pracować 72 godziny bez przerwy. Pod koniec swojego życia aktorka nie ukrywała pretensji do branży filmowej, która zniszczyła jej życie.



Fabuła "Judy" skupi się na ostatnich koncertach wokalistki, które odbyły się pod koniec lat 60. Ostatni raz na scenie Garland stanęła 25 marca 1969 roku w Kopenhadze.

"Przez 40 lat Judy Garland bawiła ludzi bez względu na to, co działo się w jej życiu. Publiczność ją kochała. Zapłaciła za to cenę, jaką było utracenie dzieciństwa na rzecz Hollywood, emocjonalne wyczerpanie i tęsknota za normalnym życiem" - tłumaczył reżyser Rupert Goold.

W rolach głównych w produkcji zobaczymy Renee Zellweger, a także Michaela Gambona, Jessie Buckley i Finna Wittrocka.

Zanim jednak film o Garland trafi do kin, swoją premierę będzie miała specjalna płyta nagrana przez Zellweger. Album ukaże się 27 września nakładem Decca Record.

"Wyjaśniłem Renee dość jasno, że nie szukam, kogoś kto odtworzy głos Judy Garland, ale kogoś, kto zaśpiewa te piosenki po swojemu. Tak też zrobiła i efekt był piorunujący" - mówił Goold.



Zdjęcie Judy Garland na plnie filmu "Czarnoksiężnik z Krainy Oz" / Herbert Dorfman / Getty Images

Nowe wersje numerów powstały w londyńskim Abbey Road. Na płycie znajdą się odświeżone wersje przebojów "Get Happy", "Come Rain or Come Shine" oraz "Over The Rainbow".



Jeszcze zanim do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu, zaroiło się od plotek, że Liza Minnelli, córka Garland, osobiście zgodziła się, aby to Zellweger zagrała jej matkę. Ta jednak zdementowała te doniesienia, oznajmiając, że nigdy nie spotkała się z aktorką i całkowicie odcina się od danej produkcji. "To 100 procent fikcji" - komentowała w mediach społecznościowych.