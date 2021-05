Reinforcer przed premierą debiutu

W czerwcu światło dzienne ujrzy "Prince Of The Tribes", debiutancki album niemieckiej formacji Reinforcer.

Reinforcer przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Reklama

Pierwsza płyta heavymetalowego kwintetu z Niemiec powstała w studiach Room 89 Media i Kohlekeller. W tym drugim miksem i masteringiem zajął się Kai Stahelberg. Okładkę "Prince Of The Tribes" zaprojektował rodzimy artysta Hendrick Noack.



Reklama

Album, który trafi na rynek 18 czerwca, wyda włoska Scarlet Records. Będzie on dostępny w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.



Z tytułowym utworem z longplaya "Prince Of The Tribes" Reinforcer możecie się zapoznać poniżej:

Wideo REINFORCER - Prince Of The Tribes (LYRIC VIDEO)

Na płycie "Prince Of The Tribes" usłyszymy dziewięć kompozycji. Oto ich lista:



1. "Prince Of The Tribes"

2. "Allegiance And Steel"

3. "Black Sails"

4. "Shieldmaiden"

5. "Coupe De Grâce"

6. "Thou Shall Burn"

7. "Hand On Heart"

8. "Another Night"

9. "Z32".