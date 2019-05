Red Lips i "Zorka 5": Zobacz teledysk inspirowany filmem "Rejs"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Zorka 5" grupy Red Lips. To kolejna zapowiedź nadchodzącej trzeciej płyty zespołu.

Na czele Red Lips stoi Joanna "Ruda" Lazer /Adam Jankowski / Reporter

Tym razem muzycy Red Lips postanowili przenieść fanów w absurdy internetu w formacie vertical video.

Reklama

Kreacje aktorską jaką stworzył w klipie Krzysztof Szczepaniak widzieliście wcześniej tylko w wykonaniu Jima Carreya.

"Zorka 5" to pozornie muzyczna komedia, ale faktycznie piosenka jest krytyką przetracania życia w portalach społecznościowych.

"To żadne odkrycie, że życie jakby przeniosło się na Instagram, Facebook czy TikTok... bez słitfoci nie ma żadnego udanego spotkania. Pięknie to wygląda gdy na koncertach ludzie świecą telefonami, ale smutna prawda jest taka, że nagrywają i zaliczają event, zamiast słuchać muzyki, przeżywać życie tu i teraz. Gdy na to patrzę, mam mieszane uczucia. Z drugiej strony własny profil na socialach to rodzaj wolności, każdy może wyrazić tu siebie, nawet jeśli jest nieco szalony. Tutaj może być 'twórcą i tworzywem" - komentuje wokalistka Joanna "Ruda" Lazer.

Piosenka "Zorka 5" została zainspirowana kultowym tekstem Jana Himilsbacha "kupiłem aparat Zorka 5 i zrobiłem kilka zdjęć" z filmu "Rejs".

Clip Red Lips Zorka 5 (vertical video)

Sprawdź tekst "Zorka 5" w serwisie Teksciory.pl!

Autorami piosenki są Joanna Lazer, jej mąż, gitarzysta Łukasz Lazer i Arek Kopera (muzyka) oraz Przemek Wałczuk (tekst).



Wcześniej poznaliśmy utwór "Ja wam zatańczę", który był pierwszą zapowiedzią nowego albumu Red Lips. Trzecia płyta formacji ma pojawić się pod koniec tego roku.

Clip Red Lips Ja wam zatańczę

Sprawdź tekst "Ja wam zatańczę" w serwisie Teksciory.pl!