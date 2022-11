Wydana w 2011 roku piosenka "Friday" (sprawdź!) wywołała burzę w internecie, szybko stała się viralem i podstawą do memów. Młoda, zaledwie 13-letnia wtedy wokalistka została okrzyknięta najgorszą piosenkarką na świecie. Szydzono również z jej wyglądu, ubioru i ruchów w klipie.

"Te krzywdzące komentarze zszokowały mnie. Czuję się, jakbym padła ofiarą cyberprzemocy" - mówiła Black w pierwszym wywiadzie po premierze klipu dla serwisu The Daily Beast.



Reklama

Wokalistka przyznała, że w tamtym czasie nie miała wobec utworu żadnych oczekiwań. Była przekonana, że zobaczy go jej najbliższa rodzina i piosenka przepadnie w sieci. Tak się jednak nie stało. Dziś klip do "Friday" liczy sobie ponad 162 miliony wyświetleń.

Clip Rebecca Black Friday

Rebecca Black to już nie nastolatka z "Friday"

Rebecca Black po miażdżących opiniach dotyczących "Friday" przez wiele lat próbowała odciąć się od wizerunku nieutalentowanej nastolatki i zbudować swoją pozycję w branży muzycznej. "Nową" Rebekę Black poznaliśmy w drugiej połowie minionej dekady. Wokalistka regularnie zaczęła wypuszczać nowe single. Nagrała też dwie EP-ki.

Zdjęcie Rebecca Black w 2022 roku / Emma McIntyre / Getty Images

"Przez długi czas myślałam, że jestem tylko dziewczyną z internetu, memem. Teraz chcę, aby ludzie zaczęli określać mnie jako artystkę, twórcę piosenek" - mówiła podczas ponownego rozkręcania swojej kariery. Swoją historię Black przypomniała również w talent show "The Four" w 2018 roku. Część widzów nie kryła również zaskoczenia tym, jak świetnie wygląda wyśmiewana wiele lat temu Rebecca. Na 10-lecie "Friday" wokalistka stworzyła nową wersję swojego słynnego utworu. Remiks powstał we współpracy z wokalistą Dorianem Electrą, grupą 3OH!3 oraz raperką Big Freedią. Produkcją utworu zajął się 100 gecs.

Obecnie wokalistka jest nie do poznania. Ma kilka tatuaży, ścięła włosy i postawiła na mocny makijaż i odważniejsze kreacje. Podczas jednej z imprez organizowanych na Halloween Black zaskoczyła odważną stylizacją. 25-latka przebrała się za Pamelę Anderson.



Instagram Post Rozwiń