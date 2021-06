Rebecca Black przeszła wielką metamorfozę. Jak dziś wygląda wokalistka znana z "Friday"?

Rebecca Black powróciła z nową EP-ką i zapowiedziała pierwszą dużą trasę koncertową. Wokalistka, znana przede wszystkim z viralowego utworu "Friday" w ciągu 10 lat przeszłą spektakularną przemianę.

Rebecca Black w 2012 roku

Wydana w 2011 roku piosenka "Friday" (sprawdź!) wywołała burzę w internecie, szybko stała się viralem i podstawą do memów. Młoda, zaledwie 13-letnia wtedy wokalistka została okrzyknięta najgorszą piosenkarką na świecie. Szydzono również z jej wyglądu, ubioru i ruchów w klipie.

"Te krzywdzące komentarze zszokowały mnie. Czuję się, jakbym padła ofiarą cyberprzemocy" - mówiła Black w pierwszym wywiadzie po premierze klipu dla serwisu The Daily Beast.



Wokalistka przyznała, że w tamtym czasie nie miała wobec utworu żadnych oczekiwań. Była przekonana, że zobaczy go jej najbliższa rodzina i piosenka przepadnie w sieci. Tak się jednak nie stało. Dziś klip do "Friday" liczy sobie ponad 153 miliony wyświetleń.

Clip Rebecca Black Friday

Nowy wizerunek Rebeki Black

Rebecca Black po miażdżących opiniach dotyczących "Friday" przez wiele lat próbowała odciąć się od wizerunku nieutalentowanej nastolatki i zbudować swoją pozycję w branży muzycznej. "Nową" Rebekę Black poznaliśmy w drugiej połowie minionej dekady. Wokalistka regularnie zaczęła wypuszczać nowe single. Nagrała też dwie EP-ki.



"Przez długi czas myślałam, że jestem tylko dziewczyną z internetu, memem. Teraz chcę, aby ludzie zaczęli określać mnie jako artystkę, twórcę piosenek" - mówiła podczas ponownego rozkręcania swojej kariery. Swoją historię Black przypomniała również w talent show "The Four" w 2018 roku. Część widzów nie kryła również zaskoczenia tym, jak świetnie wygląda wyśmiewana wiele lat temu Rebecca.



Na 10-lecie "Friday" wokalistka stworzyła nową wersję swojego słynnego utworu. Remiks powstał we współpracy z wokalistą Dorianem Electrą, grupą 3OH!3 oraz raperką Big Freedią. Produkcją utworu zajął się 100 gecs.

Rebecca Black w 2021 roku

Kolejny etap w karierze

Wokalistka obecnie postawiła na dużo odważniejszy wizerunek oraz na ciekawą drogą muzyczną. To, w jakich klimatach obraca się obecnie Black, możemy usłyszeć w jej ostatnim singlu - "Worth It For The Feeling".

Utwór zwiastował nowy materiał wokalistki - EP-kę "Was Here", nad którą Black pracowała przez ostatnie 1,5 roku. Kolejny etap w karierze artystki związany jest też z jej pierwszą dużą trasą koncertową, która wystartuje w 2022 roku i obejmie największe miasta w Stanach Zjednoczonych.

Clip Rebecca Black Worth It for the Feeling