Rebaelliun po nagraniach albumu "Under The Sign Of Rebellion"

"Under The Sign Of Rebellion", pierwszy od siedmiu lat longplay Brazylijczyków, zarejestrowano w RR44 Studio pod okiem Rafaela Siqueiry. Mastering wykonał Jander Antunes. Okładkę zaprojektował Sebastian Suarez.

"'Under The Sign Of Rebellion' to deathmetalowy manifest gniewu i buntu, wściekłości i oporu, wzniecony przez fałsz i korupcję, które nękały Brazylię w ostatnich latach. Intensywna kanonada brutalnych riffów, galopującej perkusji i napierających rytmów odzwierciedla przeciwności losu, z którymi przyszło się mierzyć muzykom" - czytamy w notce informacyjnej.

"Kiedy zaczynaliśmy komponować, nie wyobrażaliśmy sobie, że będziemy przechodzić przez globalną pandemię, a wraz z nią wsteczne i konserwatywne powstanie w Brazylii; nakłada się na to rząd, który okazał się kłamliwy i skorumpowany. Gdy zaczynaliśmy nagrywać, nie mieliśmy tekstów, bo pandemia wmieszała się w nasze życie, prowadząc do licznych opóźnień. W chwili narastającej złości na wszystko, co się wokół nas działo, zdecydowaliśmy rozpocząć nagrania bez prób. Oburzenie było tak duże, że chcieliśmy dać upust temu, co czujemy. Teksty zostały napisane w opozycji do tego, co tutaj określamy mianem 'cidadão de bem' lub 'dobrych ludzi', obnażając mit, jakim jest życie tych podłych istot. 'Under The Sign Of Rebellion' to album, który próbuje pokazać szaleństwa życia za pośrednictwem death metalu" - napisali członkowie Rebaelliun.

Dodajmy, że "Under The Sign Of Rebellion" to ostatni album Rebaelliun, na którym usłyszymy grającego na basie wokalistę Lohy Fabiano. Muzyk zmarł na zawał serca w 2022 roku. Jego miejsce zajmuje obecnie Bruno Añaña.



Nowa płyta Brazylijczyków trafi na rynek 22 września nakładem pilskiej Agonia Records (CD, na winylu i kasecie, cyfrowo).



"The Hell's Decrees", poprzedni, powrotny longplay Rebaelliun z 2016 roku, promował teledysk do utworu "Anarchy", który możecie sobie przypomnieć poniżej:

Rebaelliun - szczegóły albumu "Under The Sign Of Rebellion" (tracklista):

1. "Intro"

2. "All Hail The Regicide"

3. "The Gods Manace"

4. "Fear The Infidel"

5. "Insurgent Fire"

6. "Light Eater"

7. "The Decimating Opposition"

8. "In Heresy We Trust"

9. "Hostile Presence"

10. "Antagonize"

11. "The Ultimate War".