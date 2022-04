Urodzona w 1950 roku w Holandii jako Shirley Macleod, Re Styles była modelką, która pojawiała się w magazynach "Playboy" i "Penthouse". W połowie lat 70., poznała perkusistę Tubes, Prairie Prince'a. Szybko zostali parą, a Styles zaczęła projektować kostiumy dla zespołu.

Wokalistka najbardziej znana jest z przeboju "Prime Time" z albumu, pt. "Remote Control" z 1979 roku.

"'Prime Time' nie był pierwotnie duetem" - mówił frontman kapeli, Fee Waybill, w 2013 roku.

Wideo