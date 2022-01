Kobieta ostatni raz widziana była przez menedżera zespołu. Było to 7 września 2021 roku. Od tamtego czasu nikt nie ma z nią kontaktu. Policja w Nowym Orleanie jesienią nagłaśniała sprawę w mediach.



Kim jest Rayna Foss?

Rayna Foss to jedna założycielek Coal Chamber, który działał w latach 1994 - 1999, a następnie od początku XXI wieku. Basistka współtworzyła dwie świetnie przyjęte płyty zespołu - "Chamber Music" (debiut grupy) oraz "Dark Days".

"Przez całe życie zajmowałam się tańcem, nigdy nie planowałam zostać basistką. Byłam na imprezie i zobaczyłam coś szafie. Wyglądało jak gitara. To było trochę jak wygłupianie się. Mój znajomy stwierdził, że nigdy nie gra na basie i mi go podarował. To było sześć miesięcy przed dołączeniem do zespołu" - mówiła w jednym z niewielu wywiadów, których udzieliła.