Rayna Foss ostatni raz miała być widziana przez menedżera zespołu 7 września 2021 roku. Policja w Nowym Orleanie jesienią nagłaśniała sprawę w mediach, apelując, by zgłaszać się do niej, gdyby ktoś zauważył zaginioną kobietę.

Po kilku miesiącach sprawa obiegła światowe media - wówczas oświadczenie wydała córka Rayny, 22-letnia Kayla Rose. Jej ojcem jest Morgan Rose, perkusista grupy Sevendust i były mąż Rayny (rozwiedli się w 2003 r.).

"Nie mam pojęcia skąd się wzięły te informacje - wczoraj rozmawiałam z matką i nigdy nie straciłam z nią kontaktu. Również moi dziadkowie byli z nią w kontakcie i wszyscy dokładnie wiedzieliśmy, gdzie ona jest" - napisała na Instagramie Kayla Rose.

Reklama

Instagram Post

Kim jest Rayna Foss?

Rayna Foss to jedna założycielek Coal Chamber, który działał w latach 1994-2003, a następnie powrócił w 2011 r., by zakończyć działalność pięć lat później. Basistka współtworzyła pierwsze trzy płyty zespołu - "Coal Chamber" (1997), "Chamber Music" (1999) oraz "Dark Days" (2002). Po wydaniu "Chamber Music" odeszła z grupy, gdy była w ciąży. Ostatecznie zrezygnowała z gry w Coal Chamber po premierze "Dark Days", by opiekować się swoją małą córką.

Clip Coal Chamber Loco

Głośno było wówczas o jej konflikcie z wokalistą Dezem Fafarą, a Foss tłumaczyła, że razem z mężem "odnalazła Chrystusa" i dlatego odchodzi na dobre. To wtedy Morgan Rose napisał o Fafarze utwór "Enemy" na płytę "Seasons" grupy Sevendust.

Clip Sevendust Enemy

Wideo COAL CHAMBER Rayna Electronic Press Kit CHAMBER MUSIC Rare

"Przez całe życie zajmowałam się tańcem, nigdy nie planowałam zostać basistką. Byłam na imprezie i zobaczyłam coś szafie. Wyglądało jak gitara. To było trochę jak wygłupianie się. Mój znajomy stwierdził, że nigdy nie gra na basie i mi go podarował. To było sześć miesięcy przed dołączeniem do zespołu" - mówiła w jednym z niewielu wywiadów, których udzieliła.