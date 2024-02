Śmierć muzyka potwierdziła redakcja "The New York Times" w rozmowie z synem muzyka, Kevinem. Artysta przed przeprowadzeniem się do domu opieki żył na ranczu na północ od San Francisco.

Kim był Randy Sparks?

Randy Sparks na świat przyszedł w 1933 roku, a pierwsze kroki w branży muzycznej stawiał w latach 50. Przełom w jego karierze nastąpił jednak na początku lat 60., kiedy to założył 14-glosowy zespół New Christy Minstrels.



Po podpisaniu umowy z Columbia Records, grupa wydała "New Christy Minstrels Presenting The New Christy Minstrels", za który zespół zgarnął Grammy w kategorii najlepsze wykonanie chóru.

W 1962 roku zespół regularnie pojawiał się w programie "The Andy Williams Show", a następnie wydali drugi album "The New Christy Minstrels In Person".

Grupa łącznie wydała 20 albumów, a w amerykańskich stacjach radiowych popularność zdobywały ich piosenki: "Green, Green" "Saturday Night", "Today", "Denver" i "This Land Is Your Land."

W 1970 roku wystąpili podczas czwartego Super Bowl. Ich popularność stopniowo zaczęła wyhamowywać wraz z rozwojem nowych nurtów muzycznych. "The New York Times" zauważa, że na chwilę przed wybuchem w Stanach Beatlemanii, to grupa Randy’ego Sparka cieszyła się ogromną popularnością, sprzedając 2 miliony płyt w ciągu trzech lat.

Sam Sparks z zespołu wycofał się w połowie lat 60. i skupił się na byciu menedżerem. Przed tym sprzedał swoje udziały w spółce działającej przy zespole za 2,4 miliona dolarów i przeprowadził się na północ Kalifornii.