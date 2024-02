O śmierci poinformowano na stronie muzyka.

"Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci naszego przyjaciela - Johna Michaela Romwebera II - znanego lepiej jako Dexter - który zmarł w swoim domu w piątek 16 lutego. Miał 57 lat, został odnaleziony przez siostrę Monicę. Zmarł prawdopodobnie z przyczyn naturalnych, jednak wciąż oczekujemy na wyniki sekcji zwłok" - czytamy.



Kim był Dex Romweber?

Wokalista i gitarzysta Dex Romweber był jednym z najbardziej cenionych artystów rockowego podziemia. Pierwsze kroki stawiał w zespole The Kamikazes, a największe uznanie zdobył dzięki projektowi Flat Duo Jets, który stworzył razem z Chrisem "Crowem" Smithem (a następnie z Tonym Mayerem).

Mimo braku sukcesu komercyjnego, grupa zainspirowała takich artystów jak: Cat Power, The White Stripes i Neko Case.

Grupa rozpadła się pod koniec lat 90., a Romweber rozpoczął działalność w innych projektach - The New Romans i Dex Romweber Duo, gdzie występował razem z siostrą Sarą.

Łącznie muzyk we wszystkich projektach oraz solowo wydał 13 płyt. Ostatnia z nich - "Good Thing Goin’"- ukazała się w 2023 roku.

