Mojo Nixon został znaleziony martwy w swoim pokoju na statku, krótko po tym, jak wystąpił na koncercie podczas wydarzenia Outlaw Country Cruise, które odbywało się u wybrzeży San Juan w Portoryko.

Przyczyną śmierci muzyka miał być zawał serca.



"Powinno się umierać tak jak się żyło. Mojo Nixon żył na pełnych obrotach, był otwarty, twardy jak skała (...). To była śmierć po niesamowitym koncercie, szalonej nocy i zamknięciu baru, a następnie śniadaniu z kolegami" - czytamy w oświadczeniu rodziny, które opublikowane zostało na profilu muzyka.

"Zawał serca podczas Outlaw Country Cruise jest... tak właśnie powinien umrzeć. Mojo opuścił budynek" - napisano w oświadczeniu, nawiązując do słynnego "Elvis left the building".



Kim był Mojo Nixon?

Mojo Nixon, a właściwie Neil Kirby MacMillan Jr., na świat przyszedł w 1957 roku. Wychował się w stanie Wirginia, a swoją przygodę z muzyką rozpoczął w Denver, kiedy to dołączył do punkowego składu Zebra 123.

Po odejściu z grupy występował m.in. z The Snuggle Bunnies. Razem z jednym z członków zespołu - Skidem Roperem - nagrał debiutancki album "Mojo Nixon & Skid Roper" (1985). Następnie dwa lata później nagrali płytę "Bo-Day-Shus!!!", gdzie znalazł się ich największy przebój "Elvis Is Everywhere".

Piosenka przyniosła sporą sławę Nixonowi. Ten razem z Roperem występował w telewizji, a łącznie projekt wydał trzy albumy.

Mojo nagrywał też solowo oraz współpracował m.in. z Toadliquors i Jello Biafrą. W 1989 roku Nixon zainteresował się aktorstwem. Zagrał w filmie o Jerrym Lee Lewisie "Great Balls of Fire", gdzie wcielił się w postać perkusisty Jamesa Van Eatona.

Muzyk zagrał jeszcze w kilku mniejszych rolach (m.in. epizod w filmie "Super Mario Brothers"). Prowadził też radiowe programy w lokalnych stacjach w Cincinnati, Ohio i San Diego. Dostał również audycję w stacji SiriusXM.

W 2022 Mojo Nixon doczekał się dokumentu na swój temat pt. "The Mojo Manifesto. The Life And Times of Mojo Nixon".