Nie żyje Henry Fambrough. Był jednym z założycieli, a także pierwszych wokalistów słynnego amerykańskiego zespołu. Artysta zmarł w swoim domu w Północnej Wirginii w spokoju. The Spinners byli jednymi z najwybitniejszych przedstawicieli r&b, którzy w swoich utworach dokonywali także mieszanki disco i funku.

Fambrough był członkiem grupy od 1954 roku, a jeszcze do ubiegłego roku występował w zespole. Założył go wraz z Billym Hendersonem, Pervisem Jacksonem, C.P. Spencerem i Jamesem Edwardsem, a na początku występowali jako The Domingoes. W 1961 roku stali się The Spinners.

Do największych przebojów zespołu należały "Could It Be I'm Falling in Love", "It's a Shame", "I'll Be Around " czy "Then Came You" (z udziałem D. Warwick).

W kwietniu ubiegłego roku Fambrough ogłosił, że przechodzi na emeryturę. Dał jednak zielone światło The Spinners na występy bez niego, a sam miał być zaangażowany w ich działalność już jedynie zza kulisów. W zespole spędził 69 lat. "The Spinners wciąż tu są i wciąż śpiewają dla ludzi, którzy chcą nas słuchać. I to się nie zmieni. Nadal będziemy tam dla nich" - mówił do fanów po odejściu.

W 2023 roku po wielu latach nominacji grupa w końcu trafiła do Rock and Roll Hall of Fame - 37 lat po tym, gdy pierwszy raz zostali nominowani. Henry Fambrough był ostatnim żyjącym z pięciu oryginalnych członków zespołu: C.P. Spencer zmarł w 2004 roku, Billy Henderson w 2007 roku, Pervis Jackson w 2008 roku, a Bobby Smith w 2013 roku.