W połowie lutego TVP ujawniła 10 uczestników polskich preselekcji. Do koncertu "Tu bije serce Europy - Wybieramy hit na Eurowizję" zakwalifikowano następujących wykonawców: Ahlena ("Booty"), Blanka ("Solo"), Dominik Dudek ("Be Good"), Felivers ("Never Back Down"), Maja Hyży ("Never Hide"), Jann ("Gladiator"), Natasza ("Lift U Up"), Alicja Szemplińska ("New Home"), Kuba Szmajkowski ("You Do Me") i YAN ("Champion").

W gronie finalistów eliminacji nie znalazła się Ramona Rey , która do eliminacji zgłosiła piosenkę "Kocham" . Utwór zanotował ponad 560 tys. odsłon w ciągu trzech tygodni od premiery.

Eurowizja: Ramona Rey dostanie dziką kartę? Apel fanów

W internecie fani wokalistki zaczęli rozpowszechniać apel do TVP, by przyznać Ramonie Rey dziką kartę.



"Artystka nie miała jeszcze okazji wziąć udziału w preselekcjach w przeciwieństwie do innych artystów. Jako piosenkarka, która w przeszłości współpracowała z TVP w takich programach jak 'HitGenerator' czy 'Superstarcie' myślę, że powinna otrzymać szansę w rywalizacji o możliwość reprezentowania Polski w Liverpoolu. (...) No i w '10' nie ma żadnej propozycji po polsku, a Ramona otwarcie mówi, że jej utwór ma na celu promocję języka ojczystego" - mogliśmy przeczytać.

Ostatecznie zwyciężczynią preselekcji została Blanka z piosenką "Solo". Krajowe eliminacje do Eurowizji zakończyły się w atmosferze skandalu, a fani konkursu zwracali uwagę na m.in. powiązania wokalistki z jednym z jurorów (Agustin Egurrola) czy domniemane nieprawidłowości związane z głosowaniem jurorów.

Teraz Ramona Rey wypuściła teledysk do piosenki "Kocham".

"Już jest!!! Klip do 'KOCHAM'!!! Ale żeby to miało sens trzeba obejrzeć do samego końca" - zachęca wokalistka.