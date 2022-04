Rammstein prezentuje polityczny teledysk "Angst" i wraca z albumem "Zeit"

Trzy lata, co do dnia, po premierze niezatytułowanego albumu z 2019 roku, zespół Rammstein wydaje najnowsze długogrające dzieło "Zeit". W dniu premiery do sieci trafił nowy, mocno polityczny teledysk do utworu "Angst", w którym pojawiają się odniesienia m.in. do polityki Donalda Trumpa.

Till Lindemann wraz z kolegami z Rammstein wydał kolejną płytę /Simone Cecchetti/Corbis /Getty Images