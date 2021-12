Rammstein jest obecny na scenie od 1994 roku. Niemiecka kapela, nagrywająca piosenki głównie w ojczystym języku, zadebiutowała albumem "Herzeleid" w 1995 roku, jednak rozgłos zyskała dopiero po wydaniu albumu "Sehnsucht" z 1997 roku, który do chwili obecnej jest najlepiej sprzedającym się wydawnictwem zespołu.

W samych Stanach Zjednoczonych album ten sprzedał się w rekordowym nakładzie miliona egzemplarzy, otrzymując za to osiągnięcie certyfikat platynowej płyty.

Na całym świecie Rammstein sprzedali ponad 35 milionów płyt. Największe przeboje kapeli to "Engel", "Du hast", "Links 2-3-4", "Amerika" czy "Pussy".

Nazwa zespołu pochodzi od amerykańskiej bazy lotniczej Ramstein Air Base w Niemczech. Nazwa zespołu była wymyślona prześmiewczo i ze względu na niewiedzę omyłkowo zapisana przez dwa "m".

Rammstein kręci nowy teledysk w Polsce?

Wiele wskazuje na to, że zespół kręci nowy teledysk w Polsce.



Niedawno wspominaliśmy o spotkaniu rapera Malika Montany z Tillem Lindemannem - wokalistą Rammstein.



Malik Montana to pseudonim. Naprawdę nazywa się Ghawsi Mosa i jest pochodzenia afgańskiego. Jest także jednym z najpopularniejszych wykonawców wśród młodego pokolenia.

Na swoim Instagramie raper udostępnił zdjęcie, na którym towarzyszy mu Till Lindemann - woklaista niemieckiej grupy Rammstein.

Na zdjęciu Panowie siedzą razem na kanapie i... palą cygara. Fani szybko odgadnęli, że Panowie znajdują się palarni cygar Humidor, która umiejscowiona jest w Hotelu Europejskim w Warszawie.

Co więcej, administratorzy strony polskiego fanclubu Rammstein - Feuerräder, poinformowali, że muzycy grupy: Paul Landers (gitarzysta) i Christoph Schneider (perkusista) byli widziani na warszawskiej starówce.



Najciekawszą informacją, która wydaje się potwierdzać pogłoski o kręceniu przez muzyków nowego klipu w naszym kraju, jest opublikowanie przez Joerna Heitmanna na Instagramie zdjęcie.



Heitmann stworzył takie klipy do takich piosenek Rammsteina, jak m.in. "Sonne", "Amerika", czy "Ohne Dich", 'Keine Lust". Współpracował z zespołem także przy obrazkach promujących ostatni album niemieckich gwiazd.



Artysta oznaczył lokalizację przy zdjęciu - jest to Szpital Psychiatryczny w Tworkach pod Warszawą.



