Ralph Kaminski śpiewa Halinę Żytkowiak. "Pięć minut łez" promuje film "Moje wspaniałe życie"

"Moje wspaniałe życie" to nowy film Łukasza Grzegorzka, który do kin wejdzie już 29 października 2021. Występują w nim Agata Buzek, Jacek Braciak i Adam Woronowicz. Promuje go nowy singel Ralpha Kaminskiego pt. "Pięć minut łez". Piosenka jest coverem przeboju z lat siedemdziesiątych.

Ralph Kaminski w teledysku "Pięć minut łez" /materiały prasowe