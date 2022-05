Nagroda honoruje liderów i innowatorów w dziedzinie praw obywatelskich oraz praw człowieka. Kobiety i mężczyzn, których odwaga, kreatywność i zaangażowanie społeczne są wzorami do naśladowania dla innych.

Tom Morello jest członkiem założycielem i gitarzystą kultowych zespołów Rage Against The Machine i Audioslave. Obie te grupy sprzedały na świecie ok. 30 milionów płyt. Magazyn "Rolling Stone" ulokował go na 40 miejscu w setce największych gitarzystów wszech czasów, uzasadniając, że Morello "na nowo wymyślił rockową gitarę dla świata post-hip-hopu w latach 90.".

Zanim jednak został gwiazdą rocka, ukończył z wyróżnieniem studia polityczne na Uniwersytecie Harvarda. Późnej wraz z Serjem Tankianem, wokalistą System of a Down, utworzył Axis Of Justice, organizację, której celem jest aktywizowanie muzyków, fanów muzyki i oddolnych organizacji politycznych do walki o sprawiedliwość społeczną.

Zarówno w swoich utworach, jak i postach na Instagramie i Twitterze Tom Morello regularnie komentuje sytuację polityczną w USA i na świecie. W wywiadzie dla magazynu "Billboard" Martha Swan, dyrektor wykonawczy John Brown Lives!, organizacji zajmującej się spuścizną Johna Browna, uzasadniła przyznanie nagrody słynnemu rockmanowi słowami: "To trubadur i działacz polityczny, który sztuką i energią obdarza bojowników o wolność na całym świecie. Od strajkujących pielęgniarek, nauczycieli, organizatorów Black Lives Matter, po weteranów wojennych".

Nagroda Spirit of John Brown Freedom Award zostanie wręczona rockmanowi 14 maja w historycznej posiadłości Johna Browna, we wsi Lake Placid (stan Nowy Jork). Razem z nim uhonorowani zostaną: choreografka Tiffany Rea-Fisher i artystka wizualna Karen Davidson Seward. Ceremonia wręczenia nagród jest dostępna dla wszystkich chętnych. Z Tomem Morello z pewnością można będzie zamienić kilka słów podczas przyjęcia, które nastąpi po niej - w restauracji Smoke Signals w Lake Placid. Tyle że tutaj trzeba już będzie zapłacić za wstęp: 100 dol. za osobę lub 160 dol. za parę.

Clip Rage Against the Machine Bombtrack

Rage Against The Machine w Polsce (Gdzie? Kiedy? Bilety?)

Pod koniec listopada 2019 r. pojawiła się oficjalna informacja o powrocie Rage Against the Machine na pięć koncertów w USA, w tym podczas słynnego festiwalu Coachella.

Tym samym Zach De La Rocha (wokal), Tom Morello (gitara), Tim Commerford (bas) i Brad Wilk (perkusja) potwierdzili krążące od pewnego czasu plotki o możliwej reaktywacji.

Pierwotnie polski koncert miał się odbyć w krakowskiej Tauron Arenie 10 września 2020 roku, a zespół miał być supportowany przez hiphopowy duet Run The Jewels tworzony przez raperów Killer Mike i El-P. Z powodu pandemii koronawirusa koncert został jednak przeniesiony na inny termin.

Clip Rage Against the Machine Killing In The Name

Nareszcie polscy fani doczekali się oficjalnego potwierdzenia z nową datą - kwartet wystąpi 15 września 2022 roku w Tauron Arenie Kraków.



Bilety na poprzednią datę zachowują swoją ważność. Wejściówki w cenie od 330 zł wciąż są w sprzedaży.

Supportem zespołu pozostaje Run The Jewels.



w 2019 roku podczas festiwalu Pol'and'rock wystąpiła grupa Prophets of Rage, składająca się z członków zespołów Rage Against The Machine, Cypress Hill i Public Enemy.

