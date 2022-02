Kultowa audycja "Lista Przebojów Trójki" została zawieszona w maju 2020 roku. I choć był to jeden z najchętniej słuchanych programów w Trójce, nie przeszkodziło to włodarzom radia w całkowitym przerwaniu nadawania audycji. Teraz okazuje się, że są plany jej wskrzeszenia.

Jak donosił "Presserwis", w Trójce trwają prace nad powróceniem do kochanego przez Polaków formatu. Marka Niedźwieckiego, który stał się twarzą audycji, miałby zastąpić Rafał Brzozowski, czyli prowadzący "Jaka To Melodia?", a także ubiegłoroczny reprezentant Polski na Eurowizji. Dyrektor Trójki, Marcin Wąsiewicz, odesłał pytających dziennikarzy do rzeczniczki Moniki Kuś. Ta zapewniła, że radio nie ma takich planów.



"To jakiś żart. Pierwszy raz słyszę. Nie wiem, skąd pan ma takie informacje" - powiedział o plotkach Rafał Brzozowski. Jak się okazuje portal "Press" potwierdził podaną informację w dwóch źródłach w Polskim Radiu, a także to, że rozmowy w tej sprawie jeszcze się nie zakończyły.

Reklama

"Lista Przebojów Trójki" z nowym prowadzącym?

Audycja zniknęła z ramówki pod koniec maja 2020 roku. W piątek, 22 maja 2020, miało odbyć się 1999. notowanie, które nie zostało wyemitowane. "Informujemy, że piątkowe audycje Listy Przebojów Trójki zostają zawieszone. Czynimy tak z szacunku dla słuchaczy i wszystkich prowadzących ten kultowy program, a przede wszystkim dla Marka Niedźwieckiego, który zdecydował się zakończyć współpracę z Programem 3 Polskiego Radia. W piątek po godzinie 19.00 zagramy przeboje znane z trójkowej anteny" - brzmiała informacja na stronie radia.

Eurowizja 2021: Próba kostiumowa przed drugim półfinałem z Rafałem Brzozowskim 1 / 21 Drugi półfinał tegorocznej Eurowizji odbędzie się 20 maja o godzinie 21. Wystąpi w nim 17 państw, 10 z nich awansuje do ścisłego finału. Podczas tego koncertu zobaczymy również występ Rafała Brzozowskiego. Źródło: Getty Images Autor: Vyacheslav Prokofyev/TASS udostępnij

Zostały natomiast udostępnione wyniki tego ostatniego notowania. Na pierwszym miejscu drugi tydzień z rzędu znalazła się piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" ( sprawdź! ), przez którą unieważniono wcześniejsze notowanie.

Muzyk w utworze przywoływał wydarzenie, które głośnym echem odbiło się w całym kraju. 10 kwietnia 2020 roku prezes PiS, Jarosław Kaczyński wraz z kilkuosobową delegacją udał się na cmentarz, by upamiętnić rocznicę katastrofy w Smoleńsku. Był to początek pandemii, a cmentarze zostały zamknięte na czas Wielkanocy. Choć argumentowano, że polityk "nie był tam jako osoba prywatna, tylko był w delegacji, która była częścią uroczystości państwowych", sprawa zbulwersowała wielu Polaków.

Clip Kazik Twój ból jest lepszy niż mój

Dzień po ogłoszeniu zestawienia, wiadomość o zwycięstwie Kazika zniknęła ze strony radia, a strona LP3 była niedostępna.

W wyniku afery związanej z listą z Polskiego Radia III odeszło wielu dziennikarzy, którzy byli z anteną związani przez lata, w tym m.in.: Piotr Metz, Piotr Stelmach, Agnieszka Obszańska, Piotr Kaczkowski, Michał Olszański, Agnieszka Szydłowska, Hirek Wrona, Marcin Kydryński, Wojciech Mazolewski oraz prowadzący Listy Przebojów - Marek Niedźwiecki, którego dyrektor Programu Trzeciego Polskiego Radia oskarżył go o oszustwo i manipulację wynikami. Wkrótce później utworzono Radio Nowy Świat oraz Radio 357, w których znaleźli się pracownicy dawnej Trójki.