Ubiegłoroczny festiwal w Opolu zgromadził rekordowo niską widownię. Nie przeszkadza to jednak miastu ani TVP, by zorganizować kolejną edycję kultowego wydarzenia. I choć nieznany jest jego plan oraz lista artystów, którzy wystąpią, to jak podaje press.pl, 59. KFPP w Opolu odbędzie się po raz pierwszy od trzech lat w czerwcu, a nie wrześniu. Dokładnie będą to cztery dni - od 17 do 21 czerwca 2022 roku.

W trakcie ostatniej, 58. edycji festiwalu w Opolu odbyło się aż osiem tematycznych koncertów. Podczas nich oddano hołd m.in. Markowi Grechucie i Krzysztofowi Krawczykowi. Na scenie codziennie pojawiała się plejada polskich gwiazd muzyki wszystkich pokoleń, m.in. zespół Kombi, Maryla Rodowicz, Ania Dąbrowska, Izabela Trojanowska, Kuba Badach czy Alicja Majewska. W koncercie Debiuty wystąpiły natomiast gorące nazwiska jak Krystian Ochman z piosenką "Prometeusz".

Różnorodna tematyka koncertów była dostosowana pod niemal każdą grupę wiekową - Debiuty czy Premiery dla młodszych odbiorców, a koncerty wspomnieniowe jak "Od Opola do Opola" dla starszych.

Według danych podawanych przez wirtualnemedia.pl, największą popularnością podczas ubiegłorocznego koncertu cieszył się koncert złotych opolskich przebojów - "Od Opola do Opola". Średnio miało oglądać go 1,49 mln widzów, czyli o 270 tys. osób mniej niż przed rokiem.

Zestawiając wyniki oglądalności KFFP w Opolu z ostatnich 17 lat, dane mówią, że ta edycja miała najsłabszy wynik - jeszcze 4 lata temu Opole śledziło prawie milion osób więcej. Największą popularnością koncerty cieszyły się w 2005 roku i oglądało je wtedy średnio 4,30 mln widzów.